Marcella Fogaça comove com homenagem para avó: "Descansou"

Marcella Fogaça usou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, para lamentar a morte de sua avó. Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora postou algumas fotos com a avó no hospital e prestou uma comovente homenagem.

"Hoje você descansou. Eu escuto sua risada no ar, sinto seu cheiro na minha memória, vejo suas mãos quando olho pras minhas e todas as suas frases simples e sábias inundam meus pensamentos fazendo mais sentido que nunca. Eu, a primeira neta, que ganhei todo seu primeiro amor de vó. Não existia lugar mais seguro que o seu colo e nenhum lugar melhor do que o seu sofá, depois do almoço, vendo sessão da tarde depois da aula", começou a mulher do ator e apresentador Joaquim Lopes.

Em seguida, Marcella relembrou alguns ensinamentos que ouviu da avó. "A vida sempre foi simples com você e você sempre me ensinou que a felicidade está na simplicidade. No café fresquinho pra tomar com o pão recém comprado na padaria da esquina, nos pés de jabuticaba carregadinhos em setembro, nas moedas que você dava pra gente comprar balas e picolés e o que mais a gente quisesse na praia, em cantarolar enquanto se lava a louça, no frescor da pele depois de um bom banho, em aceitar as coisas como são e amar infinitamente sem pedir nada em troca", acrescentou.

A cantora falou da saudade que ela e as filhas, as gêmeas Sophia e Pietra, de dois anos, já estão sentindo. "Eu vou sentir tantas saudades. O seu telefone é o único que eu sei de cor. Eu sempre te contei tudo. Eu fiz uma música pra você… quero que você ouça dai onde você está e saiba o quanto eu te amo minha vó, minha mãezinha. Obrigada por tudo o que fez por mim. Você faz parte de mim pra sempre. As meninas perguntam pela bisa quase todo dia ultimamente… vou dizer que você agora virou Sol de novo e mora no céu e nas gargalhadas delas. Te amo vó. Feliz que você conseguiu tirar forças pra dizer “te amo também fia” na última vez que te liguei por facetime no hospital antes de ontem. Foi nossa despedida de sempre. A última… Olha por mim, como sempre. Você está livre e isso me traz paz. Voa borboleta, minha rainha da alegria. Até um dia…", finalizou a homenagem.

