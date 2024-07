Maraisa surge sem o anel de noivado após arquivar fotos com Fernando Mocó

A cantora Maraisa surpreendeu os fãs ao aparecer sem aliança durante uma live no Instagram na noite desta quarta-feira, 10

A cantora Maraisa surpreendeu os fãs ao aparecer sem aliança durante uma live no Instagram na noite desta quarta-feira, 10. Na transmissão, realizada de forma descontraída em sua casa, é possível notar a ausência do anel que ocupava seu dedo no show do dia anterior, em Santa Isabel, no interior de São Paulo, e aumentou os rumores sobre o estado de seu relacionamento com o empresário Fernando Mocó.

Mais cedo, no mesmo dia, Maraisa deixou de seguir o noivo no Instagram. Ela também arquivou todas as fotos que aparece ao lado do empresário. Os dois, que se conhecem desde a infância e assumiram o romance em julho do ano passado, marcaram a data do casamento recentemente. Segundo as informações divulgadas pelo portal LeoDias, eles vão subir ao altar no dia 03 de outubro.

Maraisa aparece sem aliança (Reprodução/Instagram)

Veja o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maraisa (@maraisa)

Maiara mostra preparativos do casamento de Maraisa

Recentemente, Maiara mostrou que Maraisa e seu noivo, Fernando Mocó, já começaram os preparativos para o casamento. Ela usou seus stories no Instagram para mostrar o momento em que a noiva escolhe os doces para a festa.

"Ai, gente, minha irmã vai casar. A noiva mais linda do Brasil vem aí", escreveu a artista, que disse: "Estou quase chorando, mas não posso porque estou maquiando. Maraisa escolhendo os docinhos do casamento, começou, não posso chorar, tá chegando a hora".

Em seguida, Maiara mostrou as opções de doces. "Quanto doce! Acho que a gente tem que colocar todos, nem precisa experimentar, um de cada. Tem uns maravilhosos!", contou a cantora, que se empolgou ao ver os bem-casados. Na sequência, opinou sobre os doces de pistache. "Pistache não. Tira esse de pistache. Brigadeiro eu quero. Brigadeiro tem que ter", disse. Leia mais!