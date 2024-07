Maraisa surge abatida e com cara de choro após boatos: 'Vida não para'

Após boatos de crise no noivado e casamento adiado, cantora Maraisa surge com o rosto abatido e com olhos lacrimejando; veja

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, apareceu em sua rede social nesta sexta-feira, 12, após boatos de que seu casamento com o noivo, o empresário Fernando Mocó, foi adiado por conta de uma suposta crise na relação deles.

Após arquivarem os cliques juntos, a artista causou ao postar um vídeo sozinha em um hotel e sem aliança. Agora, depois de tantos burburinhos sobre o casal, Maraisa chamou a atenção ao fazer um vídeo com cara de choro. Aparentemente abatida e com os olhos com lágrimas, ela mandou um recado sobre a vida continuar.

"Vamo né? Vamo agir, vamo agir, fazer uma academiazinha, almoçar, tomar um banho de piscina e arrumar que hoje tem show, graças a deus, dia abençoado pra vocês... Vamo com deus, que a vida não para", declarou logo ao acordar.

Os boatos de que Maraisa e Fernando Mocó não estariam mais juntos começaram a circular nas redes sociais esta semana, logo após a cantora surgir sem aliança em algumas fotos. Posteriormente, os fãs notaram que ela arquivou as publicações com o noivo, além de deixar de segui-lo.

Apesar dos rumores, o fim do noivado não foi confirmado publicamente. Vale lembrar que os dois assumiram o romance em julho de 2023. Poucos meses depois, Fernando pediu Maraisa em casamento e em novembro terminaram. Até que no Natal, o empresário apareceu ao lado da sertaneja comemorando a data com a família dela.

Casamento de Maraisa e Fernando Mocó é adiado, diz colunista

A cantora Maraisa e o empresário Fernando Mocó podem estar enfrentando uma crise no relacionamento. Os dois estavam com o casamento marcado para o dia 3 de outubro de 2024. Porém, os indícios mostram que eles adiaram a união.

De acordo com o colunista Leo Dias, os dois optaram por suspender a data marcada para o casamento. "Casamento oficialmente adiado, suspenso. Não foi cancelado. Eles não deram um motivo. Eles não querem falar agora. Não vai mais acontecer o casamento no dia 3 de outubro em Goiânia, este casamento está suspenso", contou ele no programa Fofocalizando, do SBT.

Este rumor surgiu após Maraisa parar de usar o anel de noivado nesta semana. Além disso, os dois apagaram as fotos que tinham juntos nas redes sociais.

