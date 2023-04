Maraisa exibe bumbum turbinado em dia de treino em macacão coladinho: "Gata!"

Na academia, a sertaneja Maraisa apostou em look estratégico que deixou em evidência toda sua boa forma

A cantora Maraisa (35), da dupla com Maiara (35), deixou os fãs chocados e com uma leve inveja na tarde desta quinta-feira, 27. Isso porque a morena resolveu mostrar detalhes de sua rotina de exercícios e, de quebra, exibiu o corpão sarado na web.

Por meio de sua conta no Instagram, a estrela publicou a gravação que filmou de seu dia de treino realizando o exercício de elevação pelvíca. Tudo isso, claro, com ajuda do personal que acompanhou os movimentos da morena.

Nas imagens, a estrela aparece com macacão apropriado para atividade física que deixou toda sua silhueta à mostra. Ela exibiu o bumbum e as pernas torneadas enquanto realizava a sequência de exercícios. "Treinando pra virar a Mulher-Hulk, vamos com tudo Guto. Esta semana o bicho pega, e eu tô mais preparada!!", escreveu ela na legenda, citando o personal.

Nos comentários, os fãs suspiraram. "Força parceira", disse Henri Castelli. "Essa gata tá que tá!", disse outro seguidor. "Que gataaa", elogiou um terceiro.

Vale ressaltar que Maraisa parou tudo na web ao compartilhar fotos esbanjando seu corpaço escultural em um vestido justíssimo e decotado.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MARAISA:

Maiara surpreende fãs ao surgir com novo visual

Maraisa deixou os seguidores babando ao surgir de visual novo nas redes sociais! A sertaneja compartilhou registros de sua produção impecável, onde aparece fazendo carão com os fios presos em rabo de cavalo e de franjinha. "Em outra vida quero ser fada", disse ela na legenda da postagem, arrancando chuva de elogios dos fãs.