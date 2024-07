Maraisa esclarece status de relacionamento após rumores de separação

Acabou? A cantora Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, chamou atenção ao publicar um vídeo sugestivo sobre seu status civil

A cantora sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara, chamou atenção dos fãs na noite de quinta-feira, 11, após publicar um vídeo sugestivo em suas redes sociais. Em meio a rumores de que o noivado com o empresário Fernando Mocó teria chegado ao fim, a artista se pronunciou a respeito de seu status de relacionamento.

Ela, que viajou até Minas Gerais para um show da dupla, gravou um registro exibindo o quarto onde ficaria hospedada. Sem se aprofundar muito no assunto, Maraisa fez questão de mostrar que estava sozinha no local.

" Eu moraria fácil dentro desse quarto. Um prato, ou seja [risos]… solteira. E olha, um recado ", declarou a irmã gêmea de Maiara, filmando a mensagem carinhosa de boas-vindas deixada pelo hotel onde foi recebida.

Os boatos de que Maraisa e Fernando Mocó não estariam mais juntos começaram a circular nas redes sociais ainda esta semana, logo após a cantora surgir sem aliança em algumas fotos. Posteriormente, os fãs notaram que ela arquivou as publicações junto com o noivo, além de deixar de segui-lo nas redes sociais.

Apesar dos rumores, o fim do noivado não foi confirmado publicamente. Vale lembrar que os dois assumiram o romance em julho de 2023. Poucos meses depois, Fernando pediu Maraisa em casamento.

Casamento de Maraisa e Fernando Mocó é adiado, diz colunista

A cantora Maraisa e o empresário Fernando Mocó podem estar enfrentando uma crise no relacionamento. Os dois estavam com o casamento marcado para o dia 3 de outubro de 2024. Porém, os indícios mostram que eles adiaram a união.

De acordo com o colunista Leo Dias, os dois optaram por suspender a data marcada para o casamento. "Casamento oficialmente adiado, suspenso. Não foi cancelado. Eles não deram um motivo. Eles não querem falar agora. Não vai mais acontecer o casamento no dia 3 de outubro em Goiânia, este casamento está suspenso", contou ele no programa Fofocalizando, do SBT.

Este rumor surgiu após Maraisa parar de usar o anel de noivado nesta semana. Além disso, os dois apagaram as fotos que tinham juntos nas redes sociais.