Maraisa anuncia fim do noivado com Fernando Mocó após um ano juntos

Após boatos de crise no noivado e indiretas, cantora Maraisa anuncia fim do relacionamento com o empresário Fernando Mocó

A cantora Maraisa confirmou o fim de seu noivado com o empresário Fernando Mocó após dias de especulações sobre uma crise no relacionamento e várias indiretas na rede social. A informação do término foi dada para o portal Leo Dias.

Segundo o site do integrante do Fofocalizando, a irmã de Maiara disse realmente que a relação acabou após algumas semanas de completarem um ano juntos. É bom lembrar que, no ano passado, o casal já havia se separado e reatou no Natal ao surgirem em fotos juntos no evento.

Em julho do ano passado, a sertaneja assumiu o namoro e pouco tempo depois já ficou noiva. A famosa conhecia o empresário há muito tempo, desde a infância, quando eram vizinhos.

Neste domingo, 14, Maraisa compartilhou uma reflexão sobre solitude e ser sua maior companhia, dando a entender que estaria realmente solteira. Já na sexta-feira, 12, ela se gravou ao acordar e chamou a atenção com os olhos lacrimejando. Na aparição, a cantora falou sobre o que faria em seu dia e sobre a vida ter que continuar.

Os boatos de que ela e Fernando Mocó não estariam mais juntos começaram a circular nas redes sociais esta semana, logo após a cantora surgir sem aliança em algumas fotos. Posteriormente, os fãs notaram que ela arquivou as publicações com o noivo, além de deixar de segui-lo.

Nas últimas publicação na internet, Maraisa tem se mostrado bastante e sempre mandando um recado. Ela até se gravou dançando a música Torre Eiffel, de Manu Bahtidão e Guilherme & Benuto, que fala sobre o parceiro arranjar o amor de sua vida e lamentar que o relacionamento não dá certo. Além disso, ela postou uma reflexão sobre a mentira causar estragos.

Veja as últimas postagens de Maraisa: