Mara Maravilha reforça amizade com Eliana: 'Não precisamos de grupo no WhatsApp'

A saída de Eliana (51) para a Globo deu o que falar nos últimos dias e vários colegas de profissão reagiram com a mudança de carreira da loira. Inclusive, Mara Maravilha (56) foi uma delas que fez questão de postar uma homenagem para a ex-SBT. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora reforça amizade com Eliana: "Não precisamos de grupo no WhatsApp".

Em sua rede social, a famosa recordou momentos ao lado da nova apresentadora global e comentou sobre o novo caminho que ela trilhará. Mara Maravilha então usou a postagem para desejar várias coisas boas para a ex-colega de emissora.

Durante conversa com a CARASBrasil, Mara menciona que tem um carinho muito grande por Eliana. As duas têm uma relação de muito carinho, pois já trabalharam durante algum período na mesma emissora, no SBT, o que aproximou as comunicadoras.

"A Eliana é maravilha! A nossa história sempre foi com muito carinho, respeito e ética. Eu e Eliana sempre fomos uma no programa da outra. É só buscar no Google, Mara no programa da Eliana e Eliana no programa da Mara", confessa.

A apresentadora declara que as duas são vizinhas e que tem uma ótima relação: "Eliana já me provou que gosta de mim e isso basta! Eu Mara Maravilha e Eliana não precisamos de grupo no WhatsApp, nos falamos no privado mesmo! Mantemos contato, moramos no mesmo bairro, então são muitos momentos e histórias, que nem sempre temos a necessidade de expor na mídia", revela.

ALGO MARAVILHOSO

Recentemente, Eliana foi confirmada como uma das novas apresentadoras da Globo, ela anunciou que assinou contrato com a emissora no final de junho. Mara declara que está muito feliz pela conquista de sua amiga.

"Quando soube que ela iria para Globo, já perguntei pra ela: Você vai se mudar para o Rio? Ela achou graça e disse que não. A ida dela para Globo é algo maravilhoso, inclusive para própria Globo!", finaliza Mara Maravilha.

Atualmente, a apresentadora está no comando do Programa da Maravilha na Rede Gospel, a atração mescla informação, empreendedorismo, saúde, moda e entrevistas.

