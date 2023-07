Mara Maravilha está doente? Saiba o estado de saúde da apresentadora

Apresentadora Mara Maravilha tem assustado fãs ao revelar luta contra problema de saúde doloroso

A cantora Mara Maravilha (55) tem assustado os seguidores nos últimos dias. Isso porque a famosa revelou que tem passado por um momento delicado de saúde e não tem sido nada fácil enfrentar a situação.

Através de seu perfil do Instagram, a artista compartilhou um vídeo chorando após receber o diagnóstico e garantiu que estava tentando se manter focada em sua melhora. Ela aproveitou para incentivar os fãs.

"Já tive notícias boas, uma não tão boa. Mas nada que abale. Quero dizer para vocês que têm que passar por essa situação e de repente recebe laudos muito tristes, que abalam. Que essas pessoas, que tenham que receber essas notícias, que elas olhem para Deus. Não se entreguem, não se deixem levar pela voz do desânimo. Não se abalem", disse.

MAS, AFINAL, MARA MARAVILHA ESTÁ DOENTE?

A apresentadora Mara Maravilha é uma das artistas que ainda tem sofrido com duras sequelas do COVID-19, diagnóstico que ela recebeu em 2020 e 2021. Desde então, ela tem convivido com dores intensas.

Em comunicado compartilhado pelo assessor da cantora, foi informado que ela chegou a passar por uma tomografia para tentar avaliar o que estava acontecendo, mas descobriram que se tratava apenas de sequelas do COVID-19.

"Eles disseram que é uma sequela do Covid que ela teve duas vezes, em 2020 e em 2021. As dores que ela sentiam eram tão fortes que a obrigavam a tomar remédios diariamente ao acordar. Ela está muito abalada emocionalmente, com saudade do filho, Miguel Benjamin, 5 anos. Mas graças a Deus não é nada grave", explicou.

Leia também: Marido defende Mara Maravilha após graves acusações: "Não gosto de falar"

A famosa já havia contado que sente fortes dores de cabeça com frequencia, algo que tem a incomodado e gerado dúvidas. "Depois da Covid, eu continuei tendo muita dor de cabeça e tomando medicação. Essas medicações pegaram meu estômago e sobrecarregaram outros órgãos do meu corpo. E eu fugindo assim, sabe? Fugindo de médico e de hospital", revelou.

Apesar do desabafo da artista, muitas pessoas estão aproveitando para soltar críticas, já que a famosa não tem exibido um laudo concreto. Os questionamentos chegaram a causar revolta em seu esposo, Gabriel Torres, que usou o Instagram para rebater os comentários.

"Se a gente quisesse se aparecer, ia postar viagens, que inclusive a gente tinha marcado. Eu tô me desdobrando em mim inclusive pra dar suporte pra ela no hospital", disparou ele.