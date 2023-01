Manu Gavassi surge de biquíni em cliques raros ao lado da irmã: "Minha duplinha nesse mundo"

Manu Gavassi postou alguns cliques raros ao lado da irmã, Catarina, e prestou uma linda homenagem no aniversário dela

Manu Gavassi (30) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 23, para prestar uma homenagem especial para sua irmã mais nova, Catarina Gavassi, que completou 28 anos de vida.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e cantora publicou uma sequência de cliques em que as duas aparecem apenas de biquíni, com os cabelos soltos, durante um passeio de barco, e falou sobre o amor que sente pela menina.

"Hoje é aniversário da minha duplinha nesse mundo, minha irmã e melhor amiga vitalícia @catarinagavassi. Te amo com todo o meu coração, tataína, e quero te ver brilhar cada vez mais com sua luz, inteligência, criatividade e o jeitinho aquariano que joga uma pimenta boa nisso tudo aí", declarou a ex-BBB no começo da legenda.

E completou: "Que a gente tenha sempre uma a outra, conversas profundas, conversas idiotas, piadas internas que poderiam ser catalogadas em enciclopédia, vinho antes do Natal, filmes da Disney, Mary Kate and Ashley energy e um futuro gigante e mágico. Tô aqui desde que você respirou pela primeira vez e estarei aqui sempre, sempre, sempre. FELIZ 28!", completou Gavassi.

Nos comentários, Catarina agradeceu a linda homenagem da irmã. "Te amo pedacinho. Minha passarinha, minha melhor companhia. Nessa vida eu e você", escreveu a aniversariante do dia.

Confira as fotos de Manu Gavassi com a irmã, Catarina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Texto emocionante de aniversário

Manu Gavassi completou 30 anos de vida no dia 4 de janeiro, e na ocasião, ela celebrou a data em seu Instagram, compartilhando uma carta para si mesma. Em um texto emocionante, a ex-BBB fez uma reflexão sobre crescimento, evolução, passado, presente e futuro.

"Querida eu, de trinta anos. Acho que você sempre quis ter trinta anos desde que aprendeu a contar. O que é estranho porque agora sei que hoje em dia te olham esquisito e perguntam 'Nossa, 30? Ahhh... Mas 30 ainda é nova!'. Como se envelhecer me assustasse e como se essa observação não existisse só para mulheres, mas isso é papo pra outro textão... Voltando: Não. Crescer nunca me assustou. Muito pelo contrário. Já fico feliz pensando em mim como uma Senhora absolutamente f*** de 70 e com um legado [...]", disse a ex-BBB em um trecho do texto.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!