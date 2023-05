Manu Gavassi expõe detalhes traumatizantes ao posar nua pela primeira vez: ‘Desrespeitada’

Ex-BBB e cantora Manu Gavassi relembra experiência horrível ao ter fotos nuas publicadas sem permissão

Nesta última terça-feira, 2, a cantora Manu Gavassi (30) usou sua participação no podcast Quem Pode, Pod, apresentado pelas atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, para relembrar como foi posar nua pela primeira vez. A artista contou que o ensaio, feito há mais de sete anos atrás, foi totalmente o contrário do que tinham lhe prometido.

“Eu odiei. Falaram que eu poderia escolher a minha capa, mas para me dobrar. Quando eu fui falar, já tinham publicado a revista e já foi”, começou a ex-participante do Big Brother Brasil 20, que também revelou que a revista publicou suas fotos sem mesmo ter a sua autorização, fazendo com que ela pedisse para que os fãs não comprassem o conteúdo.

“Quando eu vi aquilo, me senti tão desrespeitada, por ter sido representada como mulher, de qualquer jeito, sem meu aval, sem nenhum cuidado. Eu tinha vinte e um anos e eu não era ninguém. Isso poderia ter me fechado muitas portas”, finalizou Manu.



Manu Gavassi causa comoção nas redes sociais ao posar com look estiloso

No final de abril, a cantora Manu Gavassi conseguiu derreter todos os corações de seus seguidores do Instagram, ao mostrar o look escolhido para o dia. A artista apareceu com um look composto por uma camisa branca de manga comprida, gravata com cores neutras e uma calça preta. “Styling por mim mesma. De roupas e prateleiras”, escreveu na legenda da publicação.