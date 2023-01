Manu Gavassi beija namorado e se declara: "Bonitinhos demais"

Manu Gavassi compartilhou novas fotos com o namorado, Jullio Reis, nas redes sociais para celebrar o início de 2023

A cantora Manu Gavassi (29) usou o seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 02, para compartilhar fotos românticas ao lado do namorado, Jullio Reis (26).

Nas imagens, o casal aparece em pura sintonia, diretamente de Corumbau, no estado da Bahia. "Bonitinhos demais, sabe?", legendou a cantora na publicação.

Logo, os fãs da dupla reagiram: "Lindos", disse uma. "Perfeitos", escreveu outra. "Feitos um para o outro", se derreteu uma terceira.

Manu comemorou o ano novo ao lado de Jullio, amigos, da mãe e da irmã dela. A cantora também fez uma publicação para mostrar que curtiu um passeio de barco e banho de mar com o grupo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Vezes em que Manu Gavassi arrasou mudando visual

Manu Gavassi surpreendeu os fãs ao aparecer mais uma vez com um visual diferente. A cantora compartilhou um ensaio fotográfico no qual aparece com os cabelos longos e cacheados. Mas essa não é a primeira vez que a artista dá uma repaginada total no visual.

Logo quando deixou o reality global em 2020, a artista apareceu loiríssima. Com as madeixas platinadas, ela chocou ao surgir toda sexy após passar alguns meses distante das redes sociais. A mudança aconteceu por conta de uma campanha publicitária.

Depois de usar e abusar de muitas perucas coloridas, Manu resolveu apostar no cabelo curtinho. Ela passou a tesoura nos fios e apareceu ruiva para divulgar seu novo projeto musical: "Não, não é peruca dessa vez".

Ainda no mesmo ano, a cantora aproveitou que o cabelo já havia crescido para mudar novamente. Desta vez, ela voltou a ser morena e com os fios repicados. "Acordei morena. Minha vida capilar é uma grande e absoluta loucura (e tô vestindo minha própria coleção de verão)", celebrou ela.

Já em 2022, a famosa deixou o cabelo crescer livremente, mas agora ao natural, sem alisar os fios.