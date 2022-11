Manu Gavassi arranca elogios de seguidores após aparece com look diferentão

Cantora Manu Gavassi aposta em vestido estampado e colorido e deixa seguidores chocados com beleza

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 21h27

Nesta sexta-feira, 18, a cantora Manu Gavassi (29) decidiu ousar! Com um look super colorido e estampado com flores e pássaros, a artista arrancou elogios de seus seguidores ao optar por look diferentão.

Manu aparece nas fotos que publicou em seu perfil oficial no Instagram com um vestido que vai até a canela, com uma pequena abertura no meio das pernas, mangas longas e gola alta. O que chamou a atenção dos internautas foi a estampa e as cores do vestido, que é azul e conta com estampas de flores rosas e animais por todo ele. Na legenda, ela apenas colocou um coação preto, e além disso, em uma das fotos, aparece ao lado de sua irmã.

“Credo chique demais”, escreveu o cantor Mateus Carrilho. “Linda”, exaltou a ganhadora do Big Brother Brasil 20, do qual Manu participou, Thelma. “Amor da minha vida todinha”, exclamou um perfil fã clube da cantora.

Veja a publicação de Manu Gavassi com look diferentão que arrancou elogio de seus seguidores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)



Manu Gavassi surge em clima de romance com o namorado e se declara: "O encontro mais lindo"

No Instagram, Manu Gavassi compartilhou uma foto em que aparece trocando olhares com o amado, e agradeceu por ele ser seu 'parceirinho de vida'. "Achei a gente gatinho e quis postar. Te amo meu parceirinho de vida. Obrigada por tudo. Sempre. Por acordar bobo, por cozinhar estupidamente bem, por aguentar minhas loucuras, por ser meu guerreiro de luz (risos), por ser o encontro mais lindo da minha existência", começou a artista.

Por fim, Gavassi se declarou. "Quero macarrão e vinho em casa pra sempre com você. E festivais também. Com moderação. Porque a véia não aguenta. Risos. Te amo. Já disso que te amo? Te amo", finalizou a ex-participante do BBB20.