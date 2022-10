Manoel Soares se derrete após declaração de amor do filho autista

Apresentador Manoel Soares, do programa 'Encontro', mostra momento em que o filho autista falou 'eu te amo' pela primeira vez

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 08h08

O jornalista Manoel Soares (43) encheu seu feed de amor ao compartilhar registros encantadores nas redes sociais ao lado de seu filho autista.

Na terça-feira, 04, o apresentador do programa Encontro dividiu com os seguidores o momento especial em que o herdeiro Ezequiel, de 4 anos de idade, falou "eu te amo" pela primeira vez. O vídeo fofo foi publicado em seu feed no Instagram e ele se derreteu pelo pequeno.

"Quem faz parte de uma família atípica sabe que cada EU TE AMO tem um sabor especial. Imagina como foi o primeiro EU TE AMO. Meu filho Ezequiel me jogou em um lugar do universo que não tem no mapa", se derreteu o pai coruja.

Em outra postagem, Manoel não escondeu a felicidade e falou sobre a evolução do herdeiro, alertando pais de crianças aos indícios de autismo: "Sei que rede social não é pra essas coisas, gente, mas eu tô muito feliz com esse avanço. Por favor, se crianças próximas a vocês apresentam indícios de autismo, levem para uma investigação. Se você não sabe que indícios são esses busquem a pediatra, quanto mais cedo começam as terapias, maiores os resultados de desenvolvimento."

Além de Ezequiel, Izael (4), do casamento com Dinorah Rodrigues, também é autista. Soares também é pai de Vitória, de 23 anos, Alex, 21, Leonardo, 18, Miguel, 6.

Durante o programa Encontro, Patrícia Poeta e Tati Machado perceberam que Manoel estava agindo diferente e perguntaram sobre o que tinha acontecido. Então, ele compartilhou o momento com as colegas de trabalho: “Ontem, meu filho, que é autista, falou pela primeira vez ‘eu te amo’, e eu estou meio ‘mexidinho’ com isso”, explicou ele.

