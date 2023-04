Manoel Soares quebra o silêncio e se pronuncia após se ausentar do Encontro

Manoel Soares se manifesta por meio de sua assessoria de imprensa após climão envolvendo Patrícia Poeta

O apresentador Manoel Soares (43) rompeu o silêncio nesta terça-feira, após se ausentar do Encontro, programa no qual ele apresenta ao lado de Patrícia Poeta (46).

O assunto envolvendo o nome dos apresentadores veio à tona nas redes sociais, após a âncora cortar o companheiro de palco, enquanto ainda estavam no ar. Na ocasião, o jornalista tentou fazer um comentário, que logo foi interrompido por Patrícia. "Só um segundinho, Manoel", pediu ela impedindo a fala de Manoel.

Porém, ao contrário do que estão pensando, o apresentador não deixou de ir trabalhar apenas para não dar de cara com Patrícia. Na verdade, Manoel é titular no Papo de Segunda, do GNT, que é gravado no Rio de Janeiro, e por esse motivo precisa se ausentar todas as terças-feiras da revista eletrônica que é gravada em São Paulo.

“Desde que o Manoel entrou no Papo de Segunda ele não apresenta o Encontro às terças, já que às segundas ele viaja ao Rio para apresentar o Papo ao vivo à noite”, informou a assessoria de Manoel Soares.

Para acabar com os boatos e amenizar a situação desconfortável, a emissora responsável por empregar os envolvidos emitiu uma nota se manifestando.

“Como já foi dito no programa, Manoel Soares não participa do ‘Encontro’ às terças desde que assumiu a apresentação do ‘Papo de Segunda’, em função das gravações no Rio de Janeiro”.

VEJA A REAÇÃO DE MANOEL SOARES:

Manoel Soares tem MUITA paciência com essa Patrícia Poeta! Se fosse eu, eu sairia no meio do programa movida por toda impulsividade e indignação pelo modo como essa querida ignora ele! Que RANÇO dessa Patrícia Poeta! Cadê o diretor desse programa gente? #Encontropic.twitter.com/6EQmXi0HFp — Wakanda 🧱 🥬🦁🐛⚓ (@castrokaren25) April 3, 2023

E agora? Reunião com Patrícia Poeta e Manoel Soares define o futuro do 'Encontro'

Ainda na tarde desta terça-feira, 04, segundo informações do Fofocalizando, os apresentadores do Encontro se reuniram em uma reunião para decidir o que será feito com a atração matinal.

De acordo com fontes, a Globo teria levantado a possibilidade de manter Manoel Soares só até junho - depois, ele deixaria o Encontro rumo a um novo projeto, deixando a atração exclusivamente para Patrícia Poeta.

"Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo", explicou Patrícia Poeta.