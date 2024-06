Mamma Bruschetta tem diagnóstico revelado após internação por falta de ar

A apresentadora Mamma Bruschetta, de 74 anos, está internada no Hospital São Luiz Itaim, na zona sul de São Paulo. Saiba qual foi o diagnóstico

A apresentadora Mamma Bruschetta, de 74 anos, está internada no Hospital São Luiz Itaim, na zona sul de São Paulo. Ela deu entrada na emergência da unidade depois de sentir falta de ar nesta segunda-feira, 10. Segundo a revista Quem, a assessoria de imprensa da artista informou que ela foi diagnosticada com pneumonia depois de uma broncoaspiração, que ocorre quando substâncias estranhas, como alimentos e saliva, entram nas vias respiratórias.

"Ela está bem. A pneumonia é por aspiração (infecção pulmonar causada pela inalação de secreções da boca, de conteúdo estomacal ou de ambos). Desde que ela fez a cirurgia do câncer no esôfago, em 2019, ela está tendo refluxo. Mas a pneumonia dela não é perigosa como a viral ou a bacteriana", informou Thiago Nielsen, que acrescentou que ela não tem previsão de alta.

Câncer no esôfago

Segundo o assessor, em 2019, Mamma tirou férias do programa Fofocalizando, do SBT, e optou por realizar a cirurgia bariátrica, um procedimento recomendado para tratar casos de obesidade grave. "Primeiro ela colocou um balão para diminuir o estômago e poder fazer o procedimento em seguida. E entre os exames que ela teve que fazer teve a endoscopia. Graças a Deus, ela resolveu fazer a redução do estômago, porque, durante a endoscopia, foi descoberto o câncer no esôfago", disse.

E complementou: "Mas só que ele estava muito pequeno, com 15 mm, muito pequeno. E ela conseguiu curar o câncer. Fez o tratamento, radioterapia e quimioterapia, e a cirurgia para tirar o câncer. Como é na junção do esôfago com o estômago, isso acabou dando um pouco de refluxo nela, e acaba dando essa pneumonia".

Em janeiro deste ano, Mamma foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e diagnosticada com arritmia cardíaca e pneumonia. Na ocasião, ela usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Confira!