Malvino Salvador encanta ao mostrar tentativa de tirar foto com os três filhos

O ator Malvino Salvador arrancou elogios dos seguidores ao publicar fotos com os filhos

CARAS Digital Publicado em 12/03/2022, às 20h04

Malvino Salvador (46) divertiu os seus seguidores ao mostrar uma tentativa de juntar os três filhos para uma foto.

Neste sábado, 12, a família no ator curtiu um dia na piscina e claro que o momento mereceu lindos registros para as redes sociais.

Nas imagens, o artista aparece na água com os herdeiros, Ayra (7), Kyara (5) e Rayan (1), frutos do seu relacionamento com Kyra Gracie (36).

"Tentando tirar aquela foto em família", escreveu ele na legenda da publicação.

Os admiradores não deixaram de comentar. "Que linda família", "Família maravilhosa", "Lindos demais", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE MALVINO SALVADOR COM OS FILHOS