Malvino Salvador encanta ao mostrar os quatro filhos juntos: "Família linda"

O ator Malvino Salvador mostrou um clique de Sofia, Ayra, Kyara e Rayan juntos

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 16h32

Malvino Salvador (46) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os quatro filhos juntos.

No registro publicado no Instagram nesta sexta-feira, 17, Sofia (13), fruto de um relacionamento anterior do ator, aparece abraçada com Ayra (7) e Kyara (5) no sofá. Rayan (1) está brincando mais a frente. Os três são filhos de Malvino com Kyra Gracie (37).

O clique dos herdeiros do ator derreteu o coração dos seguidores, que deixaram elogios nos comentários. "Família linda", disse uma internauta. "O maior amor do mundo. Parabéns pelos lindos filhos", comentou outra. "Um mais lindo que o outro. Que Deus abençoe", falou uma fã.

Vale dizer que a filha mais velha de Malvino mora em outro estado, e nesta última quarta-feira, 15, o ator foi flagrado no aeroporto ao ir buscar Sofia. Ele estava na companha de Ayra e Kyara. Nas fotos do aeroporto, o artista foi visto brincando com as meninas enquanto aguardava a chegada da primogênita, que recebeu um abraço carinhoso da família ao desembarcar.

Confira o clique dos filhos de Malvino Salvador: