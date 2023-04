Maluma posa com toalha no limite e quase mostra demais: “Provoca”

Cantor colombiano Maluma arranca suspiros de seguidores ao posar com toalha totalmente no limite

O colombiano Maluma (29) faz sucesso no Brasil desde que lançou diversos hits ao lado da funkeira Anitta (30), como a famosa canção 'Sim ou Não'. Mas nesta quinta-feira, 6, o cantor causou alvoroço nas redes sociais por outro motivo: ele publicou um clique extremamente ousado. Com a toalha enrolada no limite, o astro latino exibiu o corpo sarado e levou os seguidores à loucura.

Nos cliques, Maluma surge sentado com as pernas escancaradas na cama, escondendo as partes íntimas apenas com uma toalha branca, que está totalmente no limite e quase mostra demais. Outro destaque do registro vai para o corpão sarado do colombiano, que deixa o abdômen trincado, os braços musculosos e o peitoral tatuado em evidência com as poses estratégicas do álbum.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MALUMA (@maluma)

“Manhã?”, Maluma legendou a publicação ousada em sua língua nativa. Nos comentários, seguidores de diferentes países vibraram com a sensualidade do cantor e aprovaram: “Eita, como provoca”, disse um brasileiro. “Meu Deus, que homem”, comentou um seguidor colombiano. “Por que você faz isso com a gente?!!! Você vai nos matar com um ataque cardíaco”, brincou outra admiradora do astro latino.

Recentemente, Maluma precisou passar por uma cirurgia delicada

Em setembro do ano passado, um dos maiores cantores latinos da geração revelou que precisaria passar por uma cirurgia delicada. Em seu perfil nas redes sociais, Maluma preocupo os seguidores ao postar uma foto com traje de paciente de hospital para ser encaminhado ao centro cirúrgico, pedindo o apoio de seus seguidores.

“Logo mais, vou fazer uma pequena operação no joelho. Conto com as orações e boas energias de vocês e tudo vai correr bem. Eu amo vocês. Desejem-me boa sorte”, Maluma legendou a publicação e acalmou seus fãso ao demonstrar que estava confiante de que daria tudo certo.