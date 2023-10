Maju Coutinho surge abraçada com seu marido em flagra no aeroporto

Maju Coutinho é fotografada com seu marido ao desembarcar no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 20

A apresentadora Maju Coutinho, do Fantástico, fez uma rara aparição em público na companhia do seu marido, Agostinho Paulo Moura. Os dois foram fotografados enquanto circulavam abraçados pela área de desembarque de um aeroporto no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 20.

Os dois esbanjaram simpatia quando perceberam a presença dos paparazzi e deram vários sorrisos.

Maju e Agostinho estão casados desde 2009, mas não pretendem ter filhos juntos. “Eu não tenho vontade de ser mãe, mas gosto de crianças, porque, às vezes, tem essa ideia que quem não quer engravidar não gosta de crianças. Não tem nada a ver. Eu gosto delas e elas gostam de mim”, explicou na entrevista ao Jornal O Globo. “Meu marido já tinha filhos adolescentes quando a gente se conheceu (na fila de um show). E a gente se dá muito bem do jeito que a gente está. Não digo que eu não vou ter filhos, que eu não possa adotar. Não é um assunto fechado para mim, tanto que congelei meus óvulos aos 37 [anos]”.

Fotos: Paulo Tauil / Agnews

Relembre trajetória de Maju Coutinho:

Em novembro do ano passado, Maria Julia celebrou um ano à frente do Fantástico, programa dominical de reportagens especiais, ao lado da jornalista Poliana Abritta: “Hoje completo 1 ano no @showdavida levando na bagagem encontros que encheram minha alma de satisfação e minha cabeça de boas ideias. Só agradeço! Beijos em todos que fazem parte dessa caminhada”, declarou na época.

Mas esse é apenas um dos muitos destaques na carreira da jornalista, que trilhou um currículo exemplar na Globo. Maju iniciou sua carreira na emissora como repórter e durante muito tempo, foi a responsável por anunciar a previsão do tempo, até que passou a comandar o noticiário diário Jornal Hoje. Coutinho alcançou prestígio e chegou a apresentar também o Jornal Nacional, ao lado de William Bonner, esporadicamente.