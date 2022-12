Maisa Silva publica TBT de jogos da seleção brasileira que assistiu no Catar

A atriz Maisa Silva compartilhou um vídeo relembrando os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 que assistiu no Catar

Nesta quinta-feira, 8, Maisa Silva (20) entrou em clima de tbt e relembrou os jogos da seleção brasileira que assistiu no Catar. A atriz ainda revelou que já está animada para o jogo desta sexta-feira, 9, em que o Brasil jogará contra a seleção da Croácia.

O clipe começava com Maisa vendo camisetas da seleção brasileira em uma barraquinha localizada em um ponto turístico do Catar. O clipe rapidamente cortava para Maisa e seus familiares no estádio acompanhando os jogos.

“Amanhã tem Brasil ”, escreveu a estrela da série “De Volta Aos 15” na legenda da publicação feita em seu Instagram.

Os fãs de Maisa adoraram o post e rasgaram elogios nos comentários! “Amo demais essa menina”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Lindíssima demais, meu Deus”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Boa forma!

Maisa deixou seus seguidores babando com compartilhar fotos em praia nas ilhas Maldivas, onde está descansando atualmente.

A jovem apareceu com um conjunto de biquíni e minissaia laranja e completou o visual com óculos escuros. Ela ostentou a sua cinturinha fina e também as pernas torneadas ao mostrar as fotos do passeio.