Maisa curte almoço com as amigas e elege item de grife avaliado em mais de R$ 7 mil: “Rica!”

Maisa Silva arrancou elogio dos fãs ao posar com bolsa de grife em suas redes sociais

Poderosa é ela! Na última terça-feira, 10,Maisa (20) surgiu em suas redes sociais para compartilhar uma série de registros de um passeio que fez com as amigas Gabi Saiury e Valentina Meira. “Domingo delícia sabor bolo de cenoura com chocolate e pipoca amanteigada”, escreveu na legenda da publicação.

Mas o que realmente chamou a atenção dos internautas foi um item de luxo que a artista deixou em evidência nos registros.

Para o almoço matutino, a influencer apostou em um vestido branco, jaqueta jeans e bota cowboy. E para arrematar o look, Maisa elegeu uma bolsa modelo pochete da marca Louis Vuitton, avaliada em aproximadamente R$ 7.050,00 mil.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados e logo elogiaram os registros. "Lindeza", admirou uma. "Belíssima", falou outra. “Maravilhosa!”, destacou uma terceira.

Ainda nas últimas semanas, Maisa suas redes sociais para compartilhar fotos de seu momento de tranquilidade em suas férias viajando pelas Maldivas.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MAISA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Polêmica

O apresentador Dudu Camargo está afastado do Primeiro Impacto. A emissora teria dado férias "forçadas" a ele e suspeita-se que teria relação com comentário feito sobre a Maisa Silva.

Segundo o site TV Pop, os recentes comentários sobre a queridinha de Silvio Santos teriam desagradado o canal 4, que optou por afastá-lo por cinco semanas.

Ainda segundo o site, os apresentadores do Primeiro Impacto estariam proibidos de falar sobre ele e explicar sua saída repentina.