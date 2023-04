Mais um! Mussunzinho anuncia fim do casamento após maldição de programa da Record

Mussunzinho anuncia fim do casamento; casal é mais um ex-Power Couple a se divorciar

Acabou! Chegou ao fim nesta terça-feira, 18, o casamento entre o ator Antonio Bernandes, o Mussunzinho, e a influenciadora Karoline Menezes. Os dois encerraram o relacionamento sem contar o motivo aos fãs.

Eles são papais do pequeno Tom, que completa três aninhos agora em abril. Em uma de suas últimas publicações nas redes sociais, a bela deixou uma mensagem de carinho ao filho. "Não preciso escrever muito, pois toda a minha felicidade e motivação de viver e me tornar cada vez melhor, vem de você", declarou ela.

Os dois também ficaram conhecidos ao participarem do reality Power Couple Brasil. Nos últimos anos, vários casais que participam da competição acabaram se separando, o que virou assunto nas redes sociais.

As informações são do colunista Adriel Marques, do 'Em Off'.

Na época em que se tornou papai, ele também falou sobre os desafios. "Está sendo a experiência mais louca possível. É um sonho, né? Mas eu confesso que estou com um pouco de medo. Eu tenho muita expectativa por não ter tido meu pai por perto. Então a responsabilidade é grande. A Carol já é uma mãezona. Vejo isso pelo jeito que ela trata os nossos afilhados. A gente está muito feliz", desabafou.

Após dar a notícia de que o casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy teria chegado ao fim depois de a cantora descobrir que o marido a estava traindo com sua stylist, o colunista Leo Dias revelou que o personal trainer pediu dinheiro para a artista.

Casados por oito nos com separação total de bens, o jogador de basquete saiu da relação sem nada. Ao deixar a casa da filha de Gilberto Gil no Rio de Janeiro, Rodrigo teria pedido dinheiro para recomeçar a vida.

Segundo Leo Dias, durante este tempo, que esteve casado com a famosa, ele não teria desenvolvido sua própria renda para ajudá-lo a realizar a grande mudança em sua vida.