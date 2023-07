Mais filhos? Viih Tube revela desejo de adoção e nova gravidez

Após comprar mansão, Viih Tube revela que deseja ter mais filhos e até adotar

A influenciadora Viih Tube revelou o desejo de aumentar sua família com o ex-BBB Eliezer. Nesta terça-feira, 25, ao abrir uma caixinha de perguntas em seus stories, a empresária foi questionada sobre ter mais filhos, após ter dado à luz Lua, de três meses.

A loira então comentou que quer ter mais herdeiros e até adotar. Contudo, no momento, ela pretende curtir bastante a primogênita, dedicando-se ao máximo, como tem feito ao tentar amamentá-la com o leite materno, mesmo com os problemas que vem enfrentando desde o nascimento da pequena.

"Eu e Eli temos vontade de ter mais um filho. Quero muito viver mais uma gravidez, eu amei muito ser grávida", contou ela dando risada. "Mas quero curtir a Lua. Não quero ter o sentimento de não ter aproveitado os primeiros momentos dela", falou.

Viih Tube então revelou que ela e Eliezer também querem adotar uma criança. "E eu e o Eli também temos vontade de adotar, quem sabe então 3 filhos", escreveu com risadas sobre ter uma família grande.

Nos últimos dias, a influenciadora mostrou que pegou as chaves de sua nova mansão com Eliezer. Mesmo morando em uma cobertura de luxo, ela revelou o motivo de ter adquirido o imóvel no mesmo condomínio que a empresária e ex-BBB, Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Em entrevista exclusiva à CARAS Digital, Eliezer revelou seus planos com Viih Tube após boatos de término."A gente está vivendo a melhor fase da nossa vida, tanto eu, quanto ela. Acabamos de comprar nossa casa, pegamos a chave hoje e vamos começar a reforma. Também abrimos uma marca juntos e está super dando certo", afirmou. Leia mais aqui.

Eliezer revela detalhes de compra de mansão com Viih Tube

Após meses de anunciarem a compra de uma mansão juntos, Eliezer e Viih Tube mostraram neste sábado, 22, a casa que compraram para morarem com a família que estão construindo juntos após o nascimento da primogênita Lua.

Em seus stories, Eliezer também falou sobre a compra e revelou detalhes da transação milionária. O influenciador então explicou que demoraram um pouco para pegarem a chave por conta de algumas burocracias.

"Pra quem tá perguntando se é 'outra' casa... Não! É a mesma que escolhemos e compramos antes da Lua nascer, mas demorou pra sair porque eu tive que juntar um dinheiro pra pagar minha parte, teve processo burocrático de documentação, teve o tempo do banco... aí de fato só pegamos a chave ontem e a gente tá no céu", declarou o ex-BBB.

Antes de reformarem a propriedade, localizada no mesmo condomínio da mansão de Bianca Andrade, a Boca Rosa, eles exibiram detalhes do local em um vídeo no YouTube. Viih Tube então mostrou no registro que o novo lar é bem tranquilo, não tendo vizinhos ao redor. A propriedade imensa conta com horta, piscina, sauna, vários quartos e até um espaço onde será construída a brinquedoteca de Lua.