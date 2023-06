Maíra Cardi sumiu?! Thiago Nigro, o Primo Rico, responde dúvida sobre a noiva

Thiago Nigro, o Primo Rico, abre o jogo sobre o sumiço de Maíra Cardi das redes sociais: 'Prioridades dela'

O influenciador Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, falou sobre o sumiço de sua noiva, a coach Maíra Cardi, das redes sociais. Ela ficou algum tempo sem fazer novos posts e deixou os fãs preocupados. Então, um seguidor questionou o noivo dela sobre o que aconteceu e ele mostrou uma foto inédita com a amada.

Na imagem, os dois apareceram treinando juntos na academia e ele respondeu sobre como anda a vida da noiva. “Ela está há quase um mês sumida das redes. As prioridades dela, segundo ela mesma, mudaram . Quem sabe ela não volta em breve? PS: essa foto é de ontem, na academia”, disse ele.

Além disso, Thiago mostrou um presente que ganhou de Maíra durante uma viagem. Mesmo de longe, ela mandou um buquê de flores para o noivo antes de um trabalho dele em Brasília. “Surpresa na chegada. E uma cartinha escrito: 'Que sua palestra seja incrível assim como você! Me desculpa por não estar aí! Isso nunca mais acontecerá! Arrebenta. Amo muito você. Sra. Nigro'”, disse ele.

Maíra Cardi surge em cadeira de rodas

A coach Maíra Cardi contou a verdade após aparecer em uma foto na cadeira de rodas em um aeroporto com o namorado, Thiago Nigro. Em um desabafo nas redes sociais, ela contou que lida com um problema na coluna há alguns anos após ter problemas nos discos da região.

“Há 10 anos, o líquido que irriga esses discos da minha coluna secou. Eu estava num pico de trabalho muito forte, dormia de 2 a 3 horas por noite, apenas. Trabalhava e estudava muito, não me arrependo, mas o dormir é necessário. E desde então tudo foi agravando”, disse ela.

“Cheguei a andar como corcunda e numa época estava literalmente andando de quatro. Lembro de um dia estar no banheiro até que 'caí de vez'. Não conseguia me aguentar em pé”, declarou.

Então, ela contou que lida com períodos de crises e viveu um desses momentos agora. Ela contou que anda curvada quando está em uma crise e precisa repousar. “Hoje, estou com uma equipe ótima, com acupuntura e fisioterapeutas. O meu médico estuda medicina germânica, que fala muito sobre o que a mente nos acarreta e é claro que no meu caso tem muito a ver com o meu relacionamento”, declarou.