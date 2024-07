Maíra Cardi se pronuncia sobre boatos de término com Thiago Nigro

Após os boatos de que seu casamento teria chegado ao fim, Maíra Cardi se pronunciou sobre o assunto na manhã desta terça-feira, 09, em seu Instagram

Na manhã desta terça-feira, 09, Maíra Cardi se pronunciou sobre os boatos de que seu casamento com Thiago Nigro teria chegado ao fim. A ex-BBB, que começou a namorar e se casou com o coach de finanças no ano passado, negou o rompimento e afirmou que os dois seguem juntos.

Em suas redes sociais a influenciadora postou um textão para falar sobre o boato: "Acordamos com a notícia da nossa separação! Como pode? O assunto mais comentado de todos! Ainda bem que quando recebemos a notícia estávamos deitados. Juntos. Na cama. lado a lado. Porque foram tantas pessoas fazendo essa afirmação que se um dos dois estivesse no banheiro, o outro pensaria: “meu Deus! fugiu e nem me avisou!”, começou.

"Perdemos as contas de quantas notícias falsas e descabíveis rodam por SEGUNDO a nosso respeito! Encontramos um no outro tudo que queríamos - e mais um pouco! Amor é uma decisão, e não um sentimento! Todas as vezes que vivemos o sentimento amor, ele pode ter prazo de validade! Antes de nos beijar, decidimos e escolhemos casar. Hoje continuamos muito apaixonados, afinal, nosso casamento é um bebê, e mesmo que um dia a paixão diminua, ainda assim escolheremos permanecer e nos reconquistar todos os dias!"

A ex-esposa de Arthur Aguiar fez questão de ressaltar que não tem a menor intenção de se separar do amado: "Desse casamento só saímos mortos! O Thiago foi o melhor presente que Deus apresentou a minha família - que agora é nossa: ele trouxe luz, paz, esperança, respeito e amor para todos nós! NADA que eu faço, eu faço sem permissão dele! Já deixei de fazer muita coisa que eu queria simplesmente porque pensamos diferente! Mas ele também me consulta a cada passo".

"Viver um casamento em Cristo é isso, ele me ama como Deus amou a igreja, e eu o respeito e me submeto aos direcionamentos dele, concorde eu ou não! Somos felizes, estamos bem e agradecemos por todos que torcem por nós", finalizou.

Antes de se pronunciar em suas redes socais, Maíra já tinha falado sobre o assunto com o colunista Lucas Pasin, da Uol. "Não existe no mundo companheiro melhor que Deus poderia ter me apresentado! Sem dúvida ele foi meu melhor presente da vida toda! Eu seria louca se o deixasse fugir. Estamos amarrados eternamente", disse.

Entenda a polêmica entre Arthur Aguiar e Maíra Cardi

A polêmica em torno da fala da filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi movimentou as redes sociais nesta segunda-feira, 1. Para quem não acompanhou, a confusão começou após Sophia, de apenas cinco anos, fazer um comentário indiscreto sobre o cozinheiro da família.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a pequena aparece brincando com o funcionário, quando comenta sobre o celular dele, referindo-se como "de pobre". Com a repercussão, Maíra Cardi deu entrevista ao colunista Leo Dias e falou do ex-companheiro.