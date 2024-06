Maíra Cardi se mostra surpresa com atitude de Thiago Nigro: "Apaixonante"

No Instagram, Thiago Nigro surpreendeu Maíra Cardi ao mostrar seu lado romântico e elogiou a esposa em diversos aspectos

Nesta sexta-feira, 7, Thiago Nigro surpreendeu Maíra Cardi ao compartilhar em seu perfil no Instagram uma reflexão sobre seu relacionamento. O influenciador coach, que se casou com ela em 2023, mostrou seu lado romântico e elogiou a esposa em diversos aspectos. Além disso, enalteceu a difícil jornada dela para alcançar seus objetivos.

"Ela apanhou muito na vida, mas isso a fez forte. Nunca conheci mulher tão forte. Não sei nem se existe. Ela sofreu muito na infância, e por isso, hoje luta contra as cicatrizes deixadas pela falta do que foi comum na vida de muitos. Ela quase morreu por um câncer, e por isso, cura os outros através da transformação que ela mesmo fez na própria vida", iniciou.

E continuou: "Já vi muito pastor apresentando Jesus, mas raramente alguém que o apresentou a tanta gente. Ela recebeu amor de menos, e por isso, hoje entregar amor demais. Ela nunca olha pra si, sempre para o outro. Ela foi obrigada a começar cedo, e hoje, dominou o mundo. Não tem quem não reconheça seus resultados".

Em seguida, ele falou sobre os haters da esposa. "Há quem fala mal, mas ninguém faz igual. Há quem critique, mas não faz nem metade. Há quem duvide, mas não há quem não reconheça. Há quem não a entende, mas a julga pelos seus próprios defeitos. Ela não é perfeita, mas é filha de Deus. Ela não sabe tudo, mas não tem o que não aprenda. Ela usa as coisas. Mas ama as pessoas. Você é minha parceira de jornada - e que jornada. Será que há alguém que vive o que vivemos? Você é a melhor esposa do mundo. Você é a melhor mãe do mundo. Te amo, meu amor", encerrou ele.

Maíra Cardi responde declaração do marido

Nos comentários, Maíra Cardi se mostrou surpresa com a atitude do marido. "Que surpresa no meio de uma sexta feira qualquer! Meu amor que texto lindo! Você é apaixonante, que feliz de mim ter encontrado você na minha vida! Valeu a pena passar por tudo que passei se o prêmio da vitória era viver o que tenho vivido ao seu lado! Te amo. Tudo você me surpreende a cada dia mais e mais e não tenho mais o que dizer depois do seu texto lindo tudo que eu diga será pequeno demais", escreveu.