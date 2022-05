Maíra Cardi sai em defesa de Juliette após polêmica

Maíra Cardi defende Juliette sobre polêmica com Samantha Schmütz e cita o marido, Arthur Aguiar

A coach Maíra Cardi escreveu um recado nas redes sociais para defender a ex-BBB Juliette após uma polêmica com a atriz Samantha Schmütz. Nesta semana, Samantha questionou se Juliette era 'artista' e vários famosos defenderam a ex-BBB e cantora. Agora, Maíra também saiu em defesa da ex-BBB.

Nos stories do Instagram, Cardi fez um depoimento sobre o carinho que tem por Juliette e citou que a ex-BBB nunca falou mal do seu marido durante a participação dele no reality show da Globo. “Juliette é uma deusa inquestionável! A unanimidade da doçura, carisma e personalidade dessa mulher é algo surreal! Mas dentro do que Juliette e todos os seus dons artísticos e humanos o mais impressionante e o mais lindo é pregar o amor e a empatia... Amor gera amor e ódio gera ódio... Mas essa regra não pode ser aplicada somente a um e não aos outros! Essa regra precisa ser aplicada pelo mundo”, disse ela.

Logo depois, Maíra completou: “Fica aqui meu abraço, meu carinho, meu apoio, meu amor, a qualquer um que apanhe por qualquer tipo crítica não construtiva! Que o mundo tenha mais pessoas lindas e leves como Juliette, que nunca fala de absolutamente ninguém e foi uma das poucas que em nenhum momento desmereceu Arthur Aguiar. Muito pelo contrário, respeitou e apoiou todo tempo. Se um dia teve uma opinião ruim sobre ele, guardou para ela! Tô achando lindo esse movimento dos artistas criticando as críticas, mas essa regra deveria ser aplicada a todos exatamente como Juliette faz e não quando convém”.

Maíra Cardi dispara indireta

Em outro momento, Maíra Cardi disparou uma indireta nos stories do Instagram.

“Desmerecer é sempre muito ruim, magoar os outros diz mais sobre você do que sobre os outros! Quando Lucas me fala sobre pedro, sei muito mais sobre Lucas do que sobre Pedro! Mas em geral a galera que gosta de 'lacrar' precisa de uma vida mais interessante que a própria vida para poder falar, e se a vida do outro é pauta mais interessante, esse já é o castigo", afirmou.