Maíra Cardi revela defeito grave do namorado, Thiago Nigro: “Perdeu”

Coach fitness Maíra Cardi abre o jogo com seguidores e choca ao expor defeito do novo namorado, Thiago Nigro

A coach fitness Maíra Cardi (39) decidiu ser sincera com seus mais de 8 milhões de seguidores e usou suas redes sociais para expor um defeito grave do novo namorado, o empresário e influenciador de finanças Thiago Nigro (32), conhecido como ‘Primo Rico’, com quem a ex-BBB assumiu um relacionamento em março deste ano.

Segundo Maíra, seu novo parceiro é muito esquecido e isso acabou gerando alguns problemas para o casal: “Ele pega o meu celular para guardar, para eu não perder, e perde. Eu tenho dois. Um comprei para falar com ele, porque o meu de trabalho tem tanta gente, que não conseguia achar ele rápido. Ele perdeu esse celular”, a coach relatou nos stories.

A influenciadora ainda narrou outras situações em que o defeito de Thiago foi um empecilho na relação: “Fui sair com o carro, deixei lá, possivelmente ele quis me ajudar. Eu e ele, juntando, não dá um. A gente vai viajar e esquece tudo: a data, o RG para viajar. Quem vai nos achar? Nos organizar? Socorro, não posso nem ir até a esquina”, contou fazendo piada.

Gastou tudo! Maíra Cardi enche carro com looks para o namorado

Na última sexta-feira, 14, Maíra Cardi decidiu fazer algumas comprinhas para o namorado, o coach financeiro Thiago Nigro. Acontece que ela acabou renovando completamente o guarda-roupas do namorado e encheu um carro com mais de 100 looks escolhidos a dedo para o ‘Primo Rico’.

E não foram looks de quaisquer lojas não! A influenciadora fez questão de evidenciar que as peças eram de grifes. “Eu sou boa em gastar dinheiro, mas é do meu mesmo. A gente fez, sem brincadeira, uns cem looks.. E ainda tem loja para ir. Amor, o meu presente”, contou Maíra enquanto andava pelo shopping com uma amiga. A loira ainda exibiu as sacolas de compras pelos stories.