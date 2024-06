Maíra Cardi revela atitude radical nas redes sociais do marido, Thiago Nigro

A coach Maíra Cardi revela o que fez ao ficar algumas horas com o celular do marido, Thiago Nigro: ‘100%'

A coach Maíra Cardi tomou uma atitude radical nas redes sociais do marido, o influenciador Thiago Nigro, ao ficar algumas horas com o celular dele. Em uma participação no podcast Podcats, ela contou que fez uma limpeza nos perfis que o marido segue no Instagram.

"Quando ele foi [ao Legendário], ele não pôde levar celular, eu quem fiquei com o celular. Muito tempo, não tinha nada para fazer… Fiz a limpa no Instagram dele. Excluí uma galera e as que não podia excluir silenciei tudo. Você olha o feed dele e é só menino, 100%", disse ela.

Então, Cardi contou que o marido apenas deu risada ao ver o que ela fez. Porém, ele não teve a mesma atitude e ela ainda segue alguns homens em seu perfil.

Maíra Cardi choca com antes e depois de Thiago Nigro

A coach fitness Maíra Cardi mostrou que o que prega por aí pode ter grandes resultados e prova disso é a transformação drástica que ela fez com seu marido, o empresário Thiago Nigro, mais conhecido como o Primo Rico.

De volta à rede social, a ex-BBB compartilhou um vídeo de antes e depois de seu amado e impactou com as mudanças gritantes. Após adotar hábitos saudáveis, o amado da famosa emagreceu muito e transformou seu corpo, como exibido no vídeo.

Logo após assumir que estava se relacionando com Thiago Nigro, Maíra Cardi mostrou o antes e depois dele contando que o empresário havia perdido naquela época cerca de 17 kg.