Maíra Cardi rebate sugestão de casamento surpresa: 'Conheci um homem mais macho que eu'

Maíra Cardi rebate fã que sugeriu que ela faça outro casamento surpresa para o novo namorado, Thiago Nigro

A coach Maíra Cardi respondeu na lata ao ver o comentário de um fã sugerindo um casamento surpresa. No passado, ela organizou uma cerimônia surpresa para se casar com o ex-marido, Arthur Aguiar, na casa deles. Porém, ela contou que não vai repetir a mesma atitude com o novo namorado, o coach Thiago Nigro, e surpreendeu com o motivo para a decisão.

Um fã comentou: “O casamento surpresa vem”. Então, ela desmentiu e rebateu: “Impossível porque dessa vez eu posso ser a menina, ocupei meu lugar na relação. Ele jamais aceitaria isso, conheci um homem mais macho que eu e agora eu posso ser a menina”.

Declaração de amor de Maíra Cardi

A resposta dela aconteceu nos comentários de um post que fez para relembrar o início do namoro com Thiago Nigro. Em seu texto, ela comentou sobre a decisão deles de viverem juntos para sempre e ter filhos.

"Nesse dia já tínhamos decidido que passaríamos o resto da vida juntos e eram só dias! Eu sei que parece “loucura” para o que é comum, mas o que temos nunca foi comum. O Thiago tinha sonhos, e já tinha decidido vivê-los antes de tudo, porque quando vc sabe o que quer, sabe que vai acontecer, seja mais cedo ou mais tarde, vc confia nos planos de Deus para sua vida e solta! Eu também tinha meus sonhos separados dos dele, tinha meus medos e minhas certezas!", afirmou ela.

E continuou: "Sentamos Para conversar e alinhar nossas metas e sonhos antes mesmo de dar o primeiro beijo, antes de tomar qualquer atitude e decisão, nunca foi um desejo inicial da carne, antes de tudo veio a alma, antes da escolha veio a decisão! Me lembro a frase dele para mim, enquanto ainda não tínhamos nada! “A próxima mulher que eu me relacionar será a mãe dos meus filhos e minha esposa para o resto da vida, isso está certo eu já decidi”. Nesse dia eu pensei “Essa mulher serei eu”’ pensei mas guardei para mim!".

Então, ela contou sobre uma conversa séria que tiveram. "Dias para frente ainda sem termos nada, em um café solto , uma entrevista de emprego…. Era o que parecia hhaha Ele: “O que eu ainda não sei sobre vc que eu não vou gostar?”; “Me conta seus defeitos”; “ Vc quer dois filhos ou mais?”; E por aí vai… Nunca vivi nada parecido, confesso que fiquei surpresa de ter passado na entrevista hahaha, porque contei coisas bem fortes, e ainda assim ele permaneceu, então pensei esse cara já me ama e nem se deu conta! “Ali eu já tinha me dado conta sobre mim”".

Por fim, ela se declarou. "Esse vídeo foi feito uma semana antes de anunciarmos, quando decidimos ficar juntos tivemos a certeza absoluta que não importaria o tamanho da batalha, seria para sempre! Amo muito você meu amor, @thiago.nigro não acho que serão flores para sempre, os perrengues virão faz parte de toda história, mas estou disposta a te conquistar e reconquistar e te respeitar para o resto da vida… Saudade do @serrambiresort que é o melhor resort do Brasil para fugir e ter privacidade. Nos esconderam direitinho e nos encantaram com a beleza de tudo. Em breve voltaremos aí", afirmou.