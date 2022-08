Maíra Cardi rebate especulações: 'Deixa falar que o Arthur tem amante'

Maíra Cardi desabafa após especulações sobre a sua vida e o seu casamento com Arthur Aguiar após o Big Brother Brasil 22

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 10h54

A coach Maíra Cardi surpreendeu ao dar um depoimento sobre as especulações que circulam pela internet sobre a sua vida e o seu casamento com o ator e cantor Arthur Aguiar. Ela contou ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, que está mais madura e não deixa as mensagens maldosas afetarem a sua vida. A estrela contou que não aguentou a pressão de lidar com tantos 'haters' na época em que o marido participou do Big Brother Brasil 22 e precisou de um tempo para se recuperar.

Em um áudio publicado por Leo Dias no Instagram, Maíra conta sobre a pressão que sentiu. “Você me perguntou um dia como eu aguentava tanto ódio em cima de mim. Eu não sei como dei conta. Dei conta por amor. Quando ele saiu, eu caí mesmo, fiquei muito exausta. E eu falei: 'não quero isso para mim, não quero essa energia ruim para mim e para a minha filha'. Eu vou voltar, mas vou voltar diferente”, disse ela.

Então, Maíra contou sobre as especulações que circulam sobre a sua vida. “Meu silêncio gera especulação. As pessoas falam, inventam, tem gente que fala que eu estou grávida, outros que eu separei... Tem de tudo e vai ter sempre, só que dessa vez eu decidi não ficar falando, não dar satisfação. Eu decidi viver a minha vida mais íntima e trazer pontos relevantes para a sociedade, coisas que realmente agregam às pessoas. Coisas da minha vida que podem ser fofocas fúteis, que no fim vai acabar trazendo um hater para mim, pra quê?! Eu estou mais madura. Então deixa falar! Deixa falar que estou grávida, deixa falar que eu separei, deixa falar que o Arthur tem amante”, desabafou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Arthur Aguiar conta sobre os dias com a filha durante viagem de Maíra Cardi

Atualmente, Maíra Cardi está nos Estados Unidos com o filho mais velho. Enquanto isso, Arthur Aguiar está no Brasil com a filha, Sophia. Nos últimos dias, ele contou sobre o período que vai passar cuidando da herdeira.

"Felicidade de quem vai passear com o papai… Pelos próximos 10 dias vai ser só a gente. Mamãe foi viajar e vou fazer de tudo pra que essa ausência seja sentida o mínimo possível… Lógico que ninguém substitui ninguém. Assim como quando eu fui pro BBB, ninguém conseguiu me substituir, agora que a mamãe viajou, eu também não vou conseguir substituir, mas posso e vou fazer de tudo pra que os dias sejam tão legais que quando ela se der conta já chegou o dia da mamãe voltar… Aceito sugestões de lugares legais pra gente ir pelos próximos 10 dias!!", disse ele.

