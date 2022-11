Maíra Cardi rebate comentários de que estaria em hotel de luxo 'às custas' de Arthur Aguiar

Maíra Cardi vai passar uma semana no hotel de luxo com toda a família enquanto a casa dela passa por dedetização

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 12h42

A influenciadora digital Maíra Cardi (39) usou as redes sociais para rebater críticas de que estaria hospedada em hotel 'às custas' do ator e ex-marido, Arthur Aguiar(33). Ela está fora de casa por conta de um processo de dedetização em sua casa e levou a família para outro local.

Em vídeos, publicados nos stories do seu perfil no Instagram, ela revelou que acordou com uma mensagem de sua avó, que enviou uma notícia sobre o assunto, e refletiu sobre o papel de Arthur em sua vida e da filha do casal, Sophia (04).

Confira a fala de Maíra Cardi sobre o assunto

"Quem pagava as contas era o Arthur, mesmo o dinheiro sendo meu, eu não gosto de fazer essa função. Então separamos e o telefone de pagar contas ficou com ele, e pedi que ele pagasse (o hotel) com a minha conta, mas ele me disse que pagou com a dele. Não pedi. Poderia, mas não pedi não. Ele pagou porque ele quis", começou ela.