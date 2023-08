Maíra Cardi posta reflexões após indireta de ex de Thiago Nigro: 'Respeito'

Após ser cutucada por ex de Thiago Nigro, Maíra Cardi posta reflexões e não perde a oportunidade de responder indireta

A influenciadora Maíra Cardi começou esta terça-feira, 01, compartilhando reflexões em sua rede social após ter recebido uma indireta da ex de seu noivo Thiago Nigro, Camila Ferreira. Depois de ter respondido a "cutucada" da mulher, ela resolveu se pronunciar mais uma vez.

A ex-BBB então postou algumas publicações de outras páginas. A primeira foi sobre o amor em relações. "Relacionamento não se 'segura', relacionamento se 'alimenta', com doses desmedidas de carinho, respeito, admiração, interesse, diálogo e cumplicidade. Para que assim ele cresça forte e diante das turbulências do tempo, não se perca e morra desnutrido de amor", compartilhou Maíra mostrando sua opinião sobre o assunto

Em seguida, a mãe da filha de Arthur Aguiar repostou um pensamento sobre perdoar. "Sem o perdão, o monstro do passado eclodirá em seu presente controlará seu futuro", posicionou-se a famosa sobre a questão.

Nesta segunda-feira, 31, após receber a indireta de Camila Ferreira, que fez um trocadilho com seu programa de emagrecimento, Seca Você, dizendo Separa Você, após Thiago Nigro participar do processo para perder peso e meses depois engatar o namoro com Maíra, a coach fitness não ficou quieta e escreveu um textão relatando sua versão da história. Essa não foi a primeira vez que a ex do empresário mandou indireta para o casal.

A indireta de Camila Ferreira

Em suas redes sociais, a empresária Camila Ferreira debochou de Maíra Cardi. Na indireta, ela disse que participou do programa Separa Você,ironizando o nome do programa de emagrecimento da influenciadora fitness, Seca Você.

Camila também usou seu Twitter para soltar a voz. "Dinheiro fácil é um mito! Simplesmente não existe. Não busque atalhos. Invista em conhecimento, estabeleça metas realistas e siga um plano consistente. A independência financeira não vem de cursos duvidosos, muito menos de promessas de retornos estratosféricos encontrados na internet”, escreveu.

Após a resposta de Maíra Cardi em seus stories, Camila Ferreira desativou a sua conta no Twitter. A coach, no entanto, continuou com sua vida e seguiu fazendo publicações normalmente em suas redes sociais.