Maíra Cardi mostra clima de romance com Primo Rico durante viagem

Entre brincadeiras e elogios, Maíra cardi e Thiago Nigro mostraram passeio nas redes

Desde que assumiram o romance publicamente, Maíra Cardi e Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, tem mostrado todo o clima de "lua de mel" nos stories.

Nesta quarta-feira, 15, a influenciadora mostrou um pouco do convívio do casal, que estava em uma viagem para descansarem.

"Lugar maravilhoso, bom dia para quem acordou com essa vista. Com essas coisinhas saudáveis. Olha isso", comentou a coach mostrando a mesa de café da manhã.

Depois, ela contou que o casal foi andar e algo inusitado aconteceu. "A gente tá no meio do mato. Deixa eu ver amor", diz rindo enquanto ele tapa os olhos dela com as mãos.

"A gente achou umas cadeiras. A gente veio andar. Obvio que tá sujo, tem umas arainhas, umas formiguinhas", começou a contar. Eis que ela se distraiu e elogiou o namorado: "nossa, cê tá gato né". Ele afirmou que era o filtro que o deixava bonito, ela disse que não estava usando. Ele afirmou que podia ser o ângulo e ela disse que "era o amor".

Ela, então, voltou a falar da situação e zombou dele que não queria sentar na cadeira por ter formigas. "Um homem desse tamanho", brincou e mostrou a cadeira, que mal tinha insetos.

Depois, ela continuou mostrando o lugar onde estava hospedada e disse que iria para outro, quando sua equipe foi buscá-la para trabalhar.

Veja: