Maíra Cardi monta abrigo em shopping com cinema e mais: 'Só o começo'

No Rio Grande do Sul, Maíra Cardi monta abrigo voltado para mulheres e impressiona ao revelar que espaço será em shopping e com várias disponibilidades

A influenciadora e empresária Maíra Cardi anunciou nesta quarta-feira, 15, que montará um abrigo muito especial para as mulheres em um shopping no Rio Grande do Sul. Após quebrar o silêncio e anunciar sua ajuda e de Thiago Nigro à vítimas, ela contou que seu objetivo era montar um local seguro para as famílias.

Com o intuito de ajudar cerca 700 mulheres com crianças e até idosos, a ex-BBB celebrou ao achar um espaço para colocar as pessoas com conforto e recreação. Segundo ela, as famílias terão cinema, brinquedoteca, academia, palestras, escola e que, após as águas abaixarem, ela pretende dar todo o auxílio com sua equipe para ajudá-las a recomeçar suas vidas.

"Juntos vamos devolver a esperança dessas mulheres e crianças. Esse é só o começo! Gente, precisamos de muita coisa para elas reiniciarem a vida. O projeto ainda vai durar muito tempo. Por favor, doem: mulheresvoluntarias.rs@gmail.com", disse na legenda.

Nesta terça-feira, 14, Maíra Cardi quebrou o silêncio e pela primeira vez revelou o que faria para ajudar as vítimas das enchentes. A famosa então revelou que comoveu-se ainda mais ao saber de abusos contra mulheres e crianças.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Marcos Mion visita abrigo para autistas no Rio Grande do Sul

O apresentador Marcos Mion foi até o Rio Grande do Sul para visitar um abrigo de crianças autistas e suas famílias. Pai de Romeo, de 19 anos, que tem o transtorno, o famoso deu ainda mais visibilidade e emocionou ao ir ao local ver como as coisas estão sendo feitas.

Em vídeos publicados na rede social, o comunicador apareceu curtindo música com os desabrigados e dando carinho para as famílias atípicas que perderam suas casas nas enchentes. Os registros comoveram ainda mais os internautas. Veja como foi a visita dele aqui.