Maíra Cardi faz carta aberta e desabafa sobre fama: "É uma escolha"

Em seus stories, a influenciadora Maíra Cardi fez desabafo sobre a fama e sobre como é ser julgada pelos outros o tempo todo

Nesta noite de segunda-feira, 24, a influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais para fazer uma carta aberta aos seus seguidores. Após concluir uma live com suas clientes, a ex-esposa do ator Arthur Aguiar usou seus stories para desabafar sobre as dificuldades que uma pessoa famosa encontra ao mostrar as verdades da vida.

Ela iniciou a conversa falando sobre uma troca que teve com uma seguidora. "A gente estava falando sobre maternidade, que é um grande desafio para todas as mulheres, e os nossos erros como mãe, que a gente comete o tempo inteiro. A vida é feita de erros e acertos. E aí ela fez um comentário, que ela assistiu uma aula que foi muito importante para ela, que foi uma virada de chave, e que enfim, ela seguiu [em frente]. Eu obviamente dei os parabéns, porque eu também sou assim, como mãe, eu erro muito e também acerto", contextualizou Maíra.

Contudo, a influenciadora diz que escolheu mostrar suas vulnerabilidades e defeitos. "Eu poderia não [mostrar] e fazer como a grande maioria faz, mostrar só a parte boa da grana, dos lugares bonitos que a gente vai, da parte que inclusive causa frustração para muita gente, porque causa um grande distanciamento da verdade", continuou ela.

Logo em seguida, ela aproveitou para enfatizar como todos são iguais. "A verdade é que nosso cocô é fedido igual, é que a gente erra igual, a gente chora igual, a gente surta igual, a gente é tudo igual, sabe? E é uma escolha passar somente os lados bons e deixar nossa impressão de que a nossa vida é perfeita", desabafou Maíra.

A influenciadora aproveitou para relembrar os momentos em que foi criticada pelo público e diz que ser aberta com seus seguidores não é fácil. "Mostrar os defeitos aqui é uma escolha. E é uma escolha que ela é árdua. Porque vira e mexe quando eu mostro meus defeitos e minhas humanidades, no sentido de vulnerabilidades mesmo, eu sou tão atacada", completou ela.

Por fim, Maíra retomou a sua comparação entre os famosos e pessoas comuns, dando destaque para o julgamento que os não-anônimos sofrem. "Nós [famosos] somos normais e nós somos cheios de defeitos (...) A vida de verdade é igualzinha a de vocês, a única diferença é que a gente vive numa caixinha de vidro, aonde a gente é assistido e julgado o tempo inteiro. E as pessoas gostam de julgar e apontar como se fosse uma novela. Mas os erros que a gente comete são os mesmos de vocês, e os acertos são os mesmos", finalizou a influenciadora.