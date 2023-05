Maíra Cardi explica mudança drástica em seu estilo de roupa: ''Sentia ameaçada''

Sem decotes, Maíra Cardi explica mudança de seu estilo de roupa após assumir relacionamento com Thiago Nigro

Noiva de Thiago Nigro (32), Maíra Cardi (39) revelou mais uma mudança em sua vida após iniciar o relacionamento com o coach de investimentos, conhecido como Primo Rico. Nesta terça-feira, 09, a famosa abriu uma caixinha de perguntas em seus stories e respondeu a uma pessoa que a questionou sobre não usar mais decotes.

Dona de um corpo escultural e bem treinado, a ex-BBB sempre chamava a atenção com seus looks ousados. Após conhecer o amado, Maíra Cardi contou que não sentiu mais necessidade de exibir suas curvas como antes.

"Estou falando sobre mim, essa regra não é para todas! Todas as vezes que eu me sentia ameaçada, não reconhecida, insegura! Inconscientemente eu colocava uma roupa mais ousada para inconscientemente atrair atenção!", contou o que sentia.

Maíra Cardi explicou melhor seu novo estilo. "Agora tenho uma pessoa que todos os olhares são para mim, me deixa segura de quem sou, logo quem precisa ver e elogiar, vê e elogia", disse ela sobre o companheiro.

Após ser pedida em noivado durante seu batismo no Rio Jordão, em Israel, a coach fitness já está planejando seu casamento com Thiago Nigro, com quem assumiu namoro em março deste ano, para 26 de agosto.

Maíra Cardi diz que Thiago Nigro mandou mensagem para Arthur Aguiar e foi ignorado

A coach fitness Maíra Cardi e coach de investimento Thiago Nigrofalaram sobre o casamento e disseram que logo quando começaram a se relacionar, enviaram mensagens para seus ex-companheiros.

A influenciadora afirmou que ninguém tiraria o lugar de pai de Arthur Aguiar e que o 'Primo Rico' se certificou de dizer que essa também era sua opinião.

“Ninguém toma o lugar de ninguém! Não existe nada mais importante para uma mãe e para um pai do que seu filho ser bem cuidado e se essa não for a preocupação principal, tem algo aí”, disse Maíra. “A primeira coisa que ele fez foi mandar um textão para o Arthur, contando o quanto ele poderia ficar seguro, que ele ia cuidar da filha dele. Enfim, mandou um texto lindo que foi ignorado", contou.

Ao enviar a mensagem para a ex de Nigro, que se relacionou com ele por 10 anos, mas não chegou a casar, ela disse que foi bem respondida, mas que na realidade não estava tudo bem. “Ela demorou muito a me responder. Me respondeu com uma mensagem super querida, que me desejava tudo de bom, porém não aceitou bem”, falou.

“Para o Thiago, ela mandou xingamentos. Mas eu entendo a dor de uma mulher. Gente feliz sempre gera felicidade, e quem não é feliz vai soltar o que tem dentro”, alfinetou.