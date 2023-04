Maíra Cardi enche carro com mais de 100 look para namorado, Thiago Nigro

Influenciadora Maíra Cardi vai às compras e tem conta bloqueada por banco que acusou movimentações incomuns

Nesta sexta-feira, 14, a influenciadora fitness Maíra Cardi (39) usou suas redes sociais para mostrar que decidiu renovar completamente o guarda-roupas do namorado, o empresário e influenciador de finanças, Thiago Nigro (32). A famosa mostrou que encheu o carro com mais de cem looks para presentear o amado.

E não foram looks de quaisquer lojas não, tá? A influenciadora fitness escolheu marcas de grifes como Carolina Herrera e Gucci. “Eu sou boa em gastar dinheiro, mas é do meu mesmo. A gente fez, sem brincadeira, uns cem looks. E ainda tem loja para ir. Amor, o meu presente”, contou Maíra, que estava acompanhada da amiga no shopping.

O que aconteceu foi que, a dupla comprava as roupas e deixava as peças nas lojas, para que o motorista da influenciadora fosse buscar posteriormente. Durante o passeio, o banco até chegou a bloquear a conta de Maíra, por achar que as movimentações eram incomuns.

“Meu banco nem entendeu o que estava acontecendo. Não sou das compras num só dia, não tenho paciência. Eu passei vários picadinhos, de R$ 17 mil aqui, R$ 8 mil ali. Comprei muitas coisas em muitas lojas, e o banco bloqueou achando que fosse clonagem”, revelou a influenciadora.

Thiago mandou mensagem para sua namorada durante o dia de compras dela. “Pelo nosso bem, do nosso futuro e do patrimônio da família, é bom que você saia daí correndo e vá para qualquer lugar”, brincou o influenciador, que também é educador financeiro.

Enquanto mostrava as compras em seu carro, Maíra aproveitou para brincar sobre os looks de Thiago. “Amor, acho que não está cabendo no carro. Acho que exagerei!”, comentou. “Pronto, amor. Nunca mais quero ver somente roupas pretas no seu armário”, escreveu a musa, na legenda dos stories que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Maíra Cardi conta sobre acordo com Arthur Aguiar para guarda da filha, Sophia

A coach Maíra Cardi deu o que falar nas redes sociais neste final de semana ao compartilhar uma foto com a filha, Sophia, e o namorado, Thiago Nigro. Apesar do momento fofo no registro, ela foi alvo de críticas, mas não deixou passar em branco. Em uma resposta, ela abriu o jogo sobre o seu acordo de guarda compartilhada da filha com o ex-marido, o ator e cantor Arthur Aguiar.

Em um comentário, um fã comentou sobre o pai da menina e disse: “Só fico com pena da criança e do pai quando ver isso, o pai só pode pegar de 15 em 15 dias enquanto fica um macho todo dia que acaba tendo mais direito do que o pai”. Então, Cardi rebateu o comentário ao falar sobre o seu acordo com Arthur.

“Que pena que você ataca sem nem saber o que está falando! Mas vou te pontuar algumas coisas bem importantes aqui! Eu e o pai da Sophia em momento algum cogitamos a hipótese de brigar por ela, até mesmo porque ela não é nossa, ela é de Deus e vive nesse mundo sem ser propriedade particular de nenhum de nós a não ser dele", disse ela.

