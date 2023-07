Maíra Cardi é criticada ao mostrar trilha romântica de madrugada: 'Forçado'

Após mostrar fotos com Thiago Nigro em trilha feita na madrugada, Maíra Cardi é criticada por discurso romântico

Não escondendo de ninguém que está muito apaixonada pelo noivo, o coach financeiro Thiago Nigro, Maíra Cardi foi criticada nesta quinta-feira, 13, ao compartilhar novas fotos com o futuro marido. Isso porque, a famosa escreveu um discurso romântico após um passeio árduo.

Segundo a ex-BBB, ela e o amado decidiram fazer uma trilha durante a madrugada. Mesmo com o frio e adversidades da natureza, o casal fez o trajeto e se aqueceu com uma fogueira no alto da montanha. As fotos do momento saíram cheias de amor.

A influenciadora então surgiu plena curtindo o momento único com o eleito. "Acordar às 4 da manhã, fazer uma trilha no frio de 13 graus, se esquentar na fogueira no alto da montanha, assistir Deus pintar o céu e acender a luz do dia, tomar um café quente… Tudo isso escutando os louvores que amamos, olhar no fundo dos seus olhos coloridos sem dizer uma palavra, até que meus olhos se tornem um Rio de gratidão , afinal, as palavras não sabem dizer nada sobre a profundidade do nosso amor, o silêncio diz tanta coisa!", disse ela.

E continuou a reflexão: "Se nem a gente explica, se nem a gente entende, o que dirão as palavras! Mas como escutamos na nossa igreja “Não perca o seu tempo tentando explicar o que ninguém entende, as coisas de Deus são inexplicáveis”. Assim é o nosso amor, a nossa história, os nossos planos com Deus! INEXPLICÁVEL obrigada por ser ÚNICO e ter DECIDIDO passar a vida inteira comigo".

Contudo, a publicação romântica de Maíra Cardi acabou recebendo críticas. Alguns internautas não consideraram o momento natural. "Forçado", opinaram. "Engraçado que realmente essa narração e linda. Mas difícil de acreditar que realmente foi desse jeito… porque a preocupação em tirar as fotos foi maior que curtir esse “momento” único", escreveram.

Mas, teve gente que defendeu a coach fitness, relembrando sua trajetória difícil no amor. "Pessoal criticando ela, porém quando a mesma perdoou umas 16 vezes o ex alecrim dela aí ninguém viu né, e outra ninguém tira ninguém de ninguém ele foi porque quis ninguém obrigou não então parem de jogar pedra no telhado dos outros!", dispararam sem citar Arthur Aguiar.

Maíra Cardi conheceu Primo Rico quando ainda estava casada

Maíra Cardi está noiva do coach financeiro Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, desde março deste ano. A influenciadora, que já foi casada com Arthur Aguiar e se separou em outubro de 2022, engatou um noivado em apenas dois meses de relacionamento com o youtuber. O casal, porém, já se conhecia antes do término da musa com o vencedor do BBB22, quando Primo Rico foi cliente do programa de emagrecimento de Maíra Cardi.

Em janeiro de 2022, Maíra Cardi compartilhou que Thiago Nigro era cliente de seu programa de emagrecimento, o Seca Você. A influenciadora ainda estava casada com Arthur Aguiar quando compartilhou os resultados de Primo Rico, que havia emagrecido alguns quilos após um mês inserido no projeto.

"Ele já perdeu alguns quilinhos e está super feliz com o processo. Fazemos de tudo para deixar o processo mais leve. Ele fazia lives e depois comia fastfood. Agora mandei fazer umas caixinhas de health food (comida saudável) para para que ele possa comer sanduíche e hambúrguer saudáveis", relatou Maíra Cardi.