Maíra Cardi diverte ao mostrar 'segredo' de Arthur Aguiar

Maíra Cardi compartilha momento inusitado com os fãs e diz: 'Arthur esconde de mim'

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 10h23

A coach Maíra Cardi (38) pegou os fãs de surpresa ao contar que descobriu um 'segredo' do marido, o ator e cantor Arthur Aguiar (33). Ela encontrou itens escondidos pelo amado e mostrou tudo nas redes sociais.

Maíra apareceu nos stories do Instagram e disse: “Jesus amado. Eu descobri umas coisas que o Arthur esconde de mim. Jesus amado”. Na sequência, ela mostrou vários pacotes de bolachas e biscoitos dentro do guarda-roupa dele. “Olha isso! Olha o que ele esconde! Dentro do guarda-roupa! Jesus amado, socorro senhor”, afirmou.

Atualmente, Arthur Aguiar conta os dias para começar uma dieta sob a orientação de Maíra Cardi. Ela prometeu que vai 'secar' o marido após ele sair do BBB 22, da Globo. Isso porque ele comeu muitos alimentos calóricos durante o reality show.

Arthur Aguiar celebra o apoio de Maíra Cardi

Em entrevista para a Revista CARAS, Arthur Aguiar comemorou o apoio que recebeu de Maíra Cardi enquanto estava confinado no BBB 22, da Globo. "Essa vitória não é só minha. Tenho que dividir com Maíra porque ela jogou junto comigo. Eu nem sabia, mas ela sentiu a necessidade de fazer isso de fora do jogo. Agora que saí tenho plena consciência de que é uma vitória nossa. Tirando a Sophia, é a nossa primeira conquista como casal. Achei muito bonita a maneira como ela me defendeu, se colocou no pelotão de frente... Não fiquei surpreso por ela, pois ela é assim mesmo. Mas não sabia que ela teria tido essa necessidade", disse ele.

Maíra também falou sobre a decisão de ser presente nas redes sociais durante a confinamento do amado. "Eu fui porta-voz dos fãs do Arthur. Inclusive fiquei muito parecida com o fandom, que tem muita personalidade e cobrou da gente determinados posicionamentos. O Arthur só continuaria ali por causa deles. Aprendi a dar valor porque o jogo vinha deles", declarou.