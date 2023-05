Maíra Cardi desabafa sobre aumento de gastos com Thiago Nigro: ‘Exausta’

Coach fitness Maíra Cardi revela detalhes das despesas em relacionamento com influenciador financeiro Thiago Nigro

A coach fitness Maíra Cardi (39) abriu o jogo e revelou que seus gastos duplicaram durante seu relacionamento com o influenciador financeiro Thiago Nigro (32), conhecido como Primo Rico. Na última quarta-feira, 10, a ex-BBB usou as redes sociais para desabafar sobre as novas despesas do casal.

Além de revelar o motivo por trás dos gastos, Maíra também contou que suas responsabilidades aumentaram com a relação: "Estou exausta. Minha vida já era corrida, e tenho minhas empresas, meus filhos e meu lado influencer. Agora, [tenho] um amor, com quem viajo toda hora, pelo lado pessoal e de trabalho”, ela abriu o coração sobre o noivo.

A coach também lembrou que está organizando uma cerimônia para trocar as alianças com o influenciador, que deve acontecer em agosto deste ano: “E casamento, então? E o gasto? Estou gastando o dobro do que gastava, em todos os sentidos. Viajar tem o lado bom e o lado ruim”, Maíra revelou que o casório já está redendo gastos para o casal.

Para finalizar o assunto, a mãe de Sophia (4) e Lucas (22) brincou com a situação de sua vida financeira: “Com a paixão, você vai dando presentes, comprando coisas, e tem o casamento. Estou enlouquecida! Precisava achar dinheiro no bolso. Não tem nada mais gostoso", a coach concluiu o desabafo sobre as faturas com bom humor.

Maíra Cardi explica mudança drástica em seu estilo de roupa:

Não foi só a vida financeira que Maíra mudou recentemente! Nesta semana, a noiva de Thiago Nigro revelou mais uma transformação drástica em sua vida após iniciar o relacionamento com o coach de investimentos. Dona de um corpo escultural, a ex-BBB costumava apostar em looks ousados. Mas após conhecer o amado, Maíra Cardi contou que não sentiu mais necessidade de exibir suas curvas como antes. Confira a explicação!