Maíra Cardi conta que foi surpreendida após momento em família: "Incrível"

Thiago Nigro e Maíra Cardi viajaram para África do Sul na companhia de Sophia. E a influenciadora compartilhou um momento em família

O coach de finanças Thiago Nigro e a influenciadora Maíra Cardi viajaram para África do Sul na companhia da filha da empresária, Sophia, de 5 anos. Nesta terça-feira,28, ela mostrou que estão aproveitando um dia de safári e, na volta para o local onde estão hospedados, tiveram uma surpresa ao se depararem com elefantes.

"Nosso maior objetivo hoje é encontrar o Rei Leão. Aqui na reserva, existem dois leões e duas leoas segundo nosso amigo guia", disse Thiago no início do passeio. Contudo, eles não conseguiram. Durante a experiência, eles se depararam com girafas, um elefante e outros animais, mas não se depararam com o rei da selva.

Em seguida, Maíra contou que eles tiveram uma surpresa ao voltar para o hotel. "A gente alugou uma casa que é dentro da reserva e olha que presente que a gente recebeu. Na frente da casa, olha a quantidade de elefante, que cena mais incrível, uma manada de elefantes", disse a influenciadora, que mostrou os animais do outro lado do lago.

Maíra Cardi diz que vai ao mercado antes de viajar

A influenciadora também contou que gosta de passar no mercado antes de viajar. "Quando a gente viaja para algum lugar assim, eu faço mercado antes e compro pão sem glúten. Porque ovo, fruta e tomate tem em qualquer lugar. A única coisa que o Thiago realmente gosta é o pão sem glúten. Então eu passo, compro, trago, torro e é isso", disse.

E completou: "A gente não pode misturar gordura com carboidrato. A mistura é uma bomba calórica. Então ou ele come a gordura ou o dia que ele quer comer o pão eu falo pra ele comer só o pão e o ovo. Não misturar com a gordura. Se comer só o ovo com um pedaço de pão sem glúten não tem problema", disse Maíra Cardi.