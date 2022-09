Maíra Cardi combina look com Arthur Aguiar e se declara: "Estou amando amar você"

Nas redes sociais, Maíra Cardi compartilha fotos ao lado do marido, Arthur Aguiar e se declara

Redação Publicado em 17/09/2022, às 11h43

A coach Maíra Cardi (38) usou suas redes sociais neste sabadão, 17, para compartilhar fotos com o amado, Arthur Aguiar (33). Combinando looks, Maíra se declarou ao amado e deixou uma mensagem sobre casamento.

No seu perfil do instagram, Maíra Cardi compartilhou duas fotos em que aparece coladinha com Arthur Aguiar. Os dois cmbinaram looks e surgiram de calça rosa e blusa de frio branca.

Na legenda da postagem, Maíra Cardi escreveu uma declaração ao amado e falou sobre o look combinando: "Nunca pensei que meu 'marido, namorado, amigo' iria querer sair de par de vaso comigo para me agradar, independente de estar feio, bonito, cafona ou divertido, ele simplesmente se trocou e ficou igual, pode parecer bobeira mas não é, são nas pequenas atitudes que vemos as grandes transformações!", começou Maíra.

Na sequência, ela continuou e falou sobre o casamento: "O casamento é uma construção diária, assim como um bebê, nos primeiros anos ele precisa de toda atenção, cuidado, paciência e muito amor, conforme o bebê cresce vc passará a amar seu bebê 'filho' ainda mais e mais, e vê-lo crescer, vê-lo prosperar é de encher o peito de orgulho de toda sua dedicação de mãe! Estou amando amar vc meu amor! Muito obrigada por ser um marido melhor todos os dias e me proporcionar a oportunidade de ser uma Esposa, mãe e ser humano melhor", finalizou a coach.

Veja a declaração de Maíra Cardi:

