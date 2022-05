Maíra Cardi abre o jogo após Paulo André recusar presentes

Maíra Cardi se pronuncia após notícia de que Paulo André não quis os presentes que ela queria dar para o filho dele

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 18h01

A coach Maíra Cardi (38) voltou para as redes sociais nesta sexta-feira, 13, após passar alguns dias de férias com a família e aproveitou para se pronunciar sobre uma polêmica envolvendo o seu nome. Nos últimos dias, Paulo André (23) recusou os presentes que ela queria dar para montar um quarto para o filho dele. Agora, ela decidiu se pronunciar sobre o assunto e pediu desculpas se ele se sentiu ofendido por sua atitude.

Maíra contou que gosta de dar presentes para as pessoas. "Quando eu comecei a seguir o PA, segui por conta de toda a história que houve no programa entre eles. Teve uma consideração muito grande da minha parte. Ele me seguia também, os adms, porque ele nem sabia quem eu era. Quando ele saiu, não sei o que houve, não é problema meu, mas ele parou de me seguir. Vi uma matéria falando que o PA ficou supergrato por eu ter dado os presentes para ele, mas ele não ia aceitar porque não precisava e agora já tinha o dinheiro dele, mas que ele tinha agradecido muto e era muito grato. Se ele ficou muito grato, ficou internamente, porque nunca falou isso para mim, nunca me agradeceu", disse ela.

Então, ela continuou: "Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu amo dar presente para as pessoas. Quando eu posso dou quando não posso, dou também. Muitas coisas vocês nem sabem porque eu nem mostro. Dou apartamento, casa, carro, moto... Nem faço pelo outro, faço porque me dá prazer ver as pessoas felizes. Via muito ele falando do filho dele, do quanto era importante ele dar as coisas para o filho dele, e eu como mãe, quis dar tudo isso, carrinho de bebê, cadeirinha de carro, cadeirinha de comer, quarto completo... Enfim, tudo o que eu pude, coloquei ali que eu queria ter entregue. Insisti muito, tentamos falar milhões de vezes com a família dele, falamos várias vezes com o empresário, que, coitado, ficou nos enrolando para passar o contato e cada hora dava uma desculpa. Tenho um milhão de mensagens com ele. Não consegui entregar as coisas porque eles realmente não quiseram. Dei isso muito tempo atrás quando não sabia nem que ia ficar na final. Desde então estou tentando e ficou claro que não vou conseguir porque ele falou que não quer".

Logo depois, Maíra Cardi contou que gosta quando a filha recebe presentes e se sente grata por isso, mesmo que possa comprar tudo o que a filha quer. "Desculpa PA se você se sentiu ofendido. Eu nunca imaginei que você pudesse se sentir ofendido, porque estou dando de coração. Eu, como mãe, jamais de ofenderia. Tanto que as minhas amigas dão coisas para a minha filha e eu fico grata. Desculpa, a minha intenção era realmente fazer a criança feliz. Desculpa se eu não consegui. A ideia era prestigiar. Respeito que você não quis, respeito que você pare de me seguir. Eu vou continuar te seguindo, porque eu continuo te admirando, não faço ideia do porquê você parou de me sentir, mas também não precisa".