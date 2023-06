Maior youtuber do mundo revela convite para viagem de submarino ao Titanic

MrBeast, maior youtuber do mundo, revela ter sido convidado para passeio trágico de submarino ao Titanic

Nos últimos dias, o mundo foi tomado pela notícia do submarino que levava alguns passageiros, entre eles um bilionário, para visitar os restos do Titanic. Porém, o meio de locomoção acabou não aguentando, deixando cinco pessoas mortas. Em suas redes sociais, o maior youtuber do mundo, MrBeast, revelou que foi convidado para uma expedição parecida.

Através de seu perfil oficial no Twitter, James Stephen Donaldson, seu nome verdadeiro, foi convidado para uma viagem junto do grupo OceanGate, que segue os mesmos moldes do trágico acidente que acometeu o mundo recentemente.

O norte-americano afirmou que negou o convite feito por um amigo no começo deste mês de junho. “Eu fui convidado mais cedo neste mês para um passeio em um submarino até o Titanic, eu disse não. Meio assustador pensar que poderia ter sido eu”, escreveu o jovem de 26 anos de idade. Na postagem, ele compartilha uma captura de tela da mensagem que recebeu.

“Aliás, vou ao Titanic em um submarino no fim do mês. A equipe ficaria maravilhada de ter você também", dizia a mensagem enviada por seu amigo. “Nós todos estamos muito felizes que você negou”, disse um seguidor.

James Stephen Donaldson, mais conhecido como MrBeast, é um influenciador digital e youtuber de 26 anos de idade, nascido na cidade de Wichita, no Kansas, Estados Unidos da América. Ele acumula mais de 162 milhões de inscritos no YouTube, sendo mundialmente conhecido por suas ideias radicais de vídeos, como dar milhões de dólares para pessoas, carros, entre muitas outras coisas. Um de seus milhares de vídeos extravagantes recria fidedignamente os desafios e cenários da série Round 6.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA — MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023

Autoridades confirmam a morte de todos os ocupantes do submarino que tentava ir até o Titanic

Na tarde desta quinta-feira, 22, a Guarda Costeira norte-americana confirmou que foram encontrados os destroços do submarino perto do local onde está o Titanic. Em coletiva de imprensa, as autoridades informaram que aconteceu uma implosão catastrófica e todos morreram. Os destroços foram encontrados a uma distância de cerca de 400 metros do navio Titanic. O submarino era ocupado por cinco pessoas, sendo elas: o diretor-executivo da OceanGate, Stockton Rush, o empresário paquistanês Shahzada Dawood, o filho dele, Suleman Dawood, o bilionário Hamish Harding e o especialista no Titanic Paul-Henry Nargeolet. O submarino estava desaparecido desde domingo, quando perdeu o contato com o navio durante uma expedição até o Titanic.