Maiara reflete sobre casamento após suposto término de Maraisa: 'Não dá'

Em meio a rumores de rompimento entre Maraisa e o noivo, a cantora Maiara mandou um recado certeiro durante show da dupla

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, aproveitou um momento do show na cidade de Itabirito, interior de Minas Gerais, para deixar um recado certeiro ao público sobre casamento. Em conversa com os fãs presentes na apresentação, a artista comentou que não se deve romper uma relação por motivos pequenos.

A reflexão de Maiara aconteceu em meio aos rumores de um possível término entre Maraisa e Fernando Mocó. Após a cantora surgir sem aliança e arquivar as fotos com o empresário em suas redes sociais, os fãs passaram a desconfiar que os dois tenham acabado o noivado.

Em cima do palco, a irmã gêmea de Maraisa comentou: "Cada história é uma história, né? Cada pessoa é uma pessoa, e cada um é feliz do jeito que quiser. Só acho que é o seguinte: não dá para desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena, vocês não acham? Não dá".

"Se você faz um compromisso com alguém e você ama essa pessoa, não é por picuinha que você vai deixar de casar e viver uma vida eterna com ela até que a morte os separe", completou Maiara. Vale lembrar que, momentos antes do show, Maraisa publicou um vídeo sugestivo sobre o status de relacionamento em suas redes sociais.

Enquanto filmava o quarto onde ficaria hospedada, a cantora fez questão de mostrar que estava sozinha no local. "Eu moraria fácil dentro desse quarto. Um prato, ou seja [risos]… solteira. E olha, um recado", declarou ela, sem se aprofundar no assunto.

Apesar dos rumores, o fim do noivado não foi confirmado oficialmente. Os dois assumiram o romance em julho de 2023 e, poucos meses depois, Fernando pediu Maraisa em casamento. A cerimônia seria realizada em outubro deste ano.

"não dá pra desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena" KKKKKKKKKKKKKKKK essa maiara socorro pic.twitter.com/zGnIiuFWNo — ca do amor imaginário (@iguaisdacarla) July 12, 2024

Fernando Mocó toma atitude em meio a rumores de término com Maraisa

A cantora Maraisa e o empresário Fernando Mocó podem estar enfrentando uma crise no relacionamento. Nesta quinta-feira, 11, ele surpreendeu ao tomar uma atitude em sua rede social e também apagou todos os registros com a companheira. Mais cedo, no mesmo dia, a sertaneja deixou de seguir o noivo e arquivou todas as fotos com o parceiro.

Ele, no entanto, ainda aparece no perfil dela como seguidor. Os dois planejavam oficializar a união no dia 3 de outubro de 2024. Mas, de acordo com o colunista Leo Dias, os pombinhos optaram por suspender a data marcada para o casamento.

"Casamento oficialmente adiado, suspenso. Não foi cancelado. Eles não deram um motivo. Eles não querem falar agora. Não vai mais acontecer o casamento no dia 3 de outubro em Goiânia, este casamento está suspenso", contou ele no programa Fofocalizando, do SBT.