Maiara e Maraisa participam de show de Anitta e brincam ao falar sobre vida amorosa

Sertanejas Maiara e Maraisa cantam ao lado de Anitta no Rio e esbanjam bom humor ao comentar sobre relacionamentos

As irmãs gêmeas Maiara e Maraisa (34) participaram do show de Anitta (29) no Rio de Janeiro no domingo, 08, e comentaram sobre os planos da dupla para 2023!

As sertanejas estiveram presentes nos Ensaios da Anitta, evento de pré-Carnaval da artista, que também recebeu o rapper Filipe Ret (37) e Matheus Fernandes (31). As cantoras Lexa (27), MC Rebecca (24) e Pocah (28) também marcaram presença e subiram ao palco.

Para a ocasião, Anitta usou um figurino inspirado em Marietta Baderna. Para a temporada do projeto, a cantora resolveu homenagear "Guerreiras do Brasil".

"Inexplicável a energia dos ensaios da @anitta! Eu amo demais nossos momentos juntas! Que venham muito mais... Amo você! Obrigada por tudo!", disse Maiara ao postar vídeo com a irmã e a poderosa cantando Esqueça-me Se For Capaz, parceria com Marília Mendonça (1995 - 2021).

Em entrevista ao Gshow, as irmãs falaram sobre a vida amorosa. Elas garantiram que os fãs podem esperar mais da dupla, que se prepara para turnê internacional, neste ano: "Esse é o nosso ano de criatividade, é o ano que a gente mais vai produzir de toda a nossa carreira até hoje. Ano passado nós fizemos três anos em um, eu costumo falar. E esse ano vai ser do mesmo jeito, as composições em alta, as gravações em alta e é isso."

Mostrando bom humor, ainda comentaram sobre crush. "Quem sabe arrumar um marido esse ano também, né? Então, pelo menos um namorado, já tá tudo certo", disseram. Maraisa ainda brincou que não desistiu de conquistar o cantor Roberto Carlos (81): "Eu estou tentando Roberto Carlos até hoje, mas ele é muito difícil. Muito difícil."

Fotos: Webert Belicio/Ag News

