Maiara e Fernando Zor posam juntos em festa e acabam com rumores de término

O casal Maiara e Fernando Zor curtiram o aniversário de 2 anos do filho de Sorocaba e Biah Rodrigues

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 15h19

Na última terça-feira, 17, Maiara (34) e Fernando Zor (38) acabaram com os rumores do término do noivado.

O casal curtiu o aniversário de dois anos de Theo, filho de Sorocaba e Biah Rodrigues, no interior de São Paulo.

Nos stories do Instagram, a cantora sertaneja compartilhou uma foto onde os pombinhos aparecem juntos ao lado dos amigos e do aniversariante.

Na sequência das imagens, a artista filmou o amado tocando violão durante o evento.

Vale lembrar que os pombinhos anunciaram a reconciliação do noivado em abril. Eles haviam se separado em dezembro de 2021.

CONFIRA A FOTO DE MAIARA E FERNANDO