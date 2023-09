Mágoa? Jojo Todynho esclarece flagra na cama com outro homem: "Me doeu"

Jojo Todynho esclarece flagra na cama com outro homem; ela se mostrou abatida com a acusação

A cantora Jojo Todynho finalmente abriu o coração e explicou porque terminou seu casamento com o ex-marido, o influenciador e militar Lucas Souza. Após muito tempo de silêncio e já vivendo um novo relacionamento, ela resolveu esclarecer a situação.

“[Aconteceram] situações dele comigo, que eu não gostei. Que eu achei que eu não tenho necessidade e não preciso passar por isso. Eu vou falar de coração, não me arrependo de ter me casado com o Lucas um dia”, começou ela durante o Link Podcast, apresentado por Felipeh Campos.

Na conversa, ela se mostrou magoada com a declaração falsa que ele deu para uma jornalista. N a época, Lucas Souza afirmou que flagrou Jojo Todynho na cama com outro homem , algo que nunca foi provado.

"O que mais me doeu no fim da relação, foi ele dizer para a Fábia Oliveira [jornalista], que ele chegou em casa, me pegou na cama com outro, que ele se filmou e filmou a situação. Ninguém em sã consciência vai fazer uma coisa dessa, Felipeh. Quando eu não estava em trabalhando em São Paulo, eu estava com ele”, afirmou.

Ela disse que considerou a história absurda. “Quando foi o momento dessa traição? Os meus porteiros, que trabalham aqui há anos, falaram: ‘Dona Jojo, se a senhora precisar de testemunha, estamos aqui’. Um absurdo, todo mundo ficou indignado. Isso foi a pior porrada da vida. Trair, pra mim, foi uma pancada de uma pessoa que dizia que me amava todo dia”, concluiu Jojo Todynho.

TÉRMINO ACONTECEU NO ANO PASSADO

Jojo Todynhoterminou o casamento com Lucas Souza em outubro de 2022. Na época, ela desabafou sobre a decisão. "O amor dói, mas não não mata, está tudo certo. Eu vou amar o Lucas por um bom tempo, como ele vai me amar. Vai passar. E quem sabe do futuro é Deus. Agora ele vai seguir a caminhada dele, eu a minha e está tudo bem. O futuro a Deus pertence. Só desejo a ele felicidade, paz. Ele é um menino maravilhoso, não tenho o que reclamar e está tudo certo", disse ela, que aparece no carro.