Magérrima, Paolla Oliveira elege look estiloso ao desembarcar em aeroporto do Rio de Janeiro

Belíssima, a atriz Paolla Oliveira foi clicada no fim da tarde desta terça-feira, 07, desembarcando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Usando um look básico, confortável e estiloso, a famosa chegou à cidade maravilhosa toda sorridente e mostrou todo seu corpão ao eleger uma camiseta bege, calça terracotta, sandália de tiras dourada e uma bolsa de palha. Ela completou o visual ao prender os cabelos com um clássico rabo de cavalo.

Simpática, a namorada de Diogo Nogueira (41) ainda acenou para as câmeras ao notar que estava no alvo das lentes dos fotógrafos de plantão no local. Aos 40 anos, a bela deixou claro que está em forma e com tudo em cima.

Vale lembrar que recentemente a atriz compartilhou um vídeo dos bastidores de sua participação no Carnaval e chocou os seguidores ao revelar os perrengues que passou durante o evento.

"Levanta, sacode a poeira e da a volta por cima. Imprevistos de Carnaval só deixam a experiência ainda mais inesquecível. Obrigada a todas e todos que cruzaram nosso caminho e contribuíram para o resultado final. Carnaval 2023 acabou, mas coração já bate forte para o próximo ano. Que seja com alegria, saúde e muito amor por essa festa", disse.

VEJA O LOOK ELEITO POR PAOLLA OLIVEIRA PARA DESEMBARCAR NO AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO:

Caption

Foto: Agnews

Foto: Agnews

ESPETÁCULO!

Paolla Oliveira deixou os fãs perplexos ao surgir com um look poderoso em seu Instagram. A atriz surgiu com uma blusa branca decotada e uma jaqueta bege amarrada em sua cintura. “Respira”, escreveu a estrela na legenda da postagem.

Os seguidores da atriz rasgaram elogios nos comentários: “Maravilhosa demais essa mulher linda”, comentou uma fã. E outra seguidora elogiou: “Poderosa”. “Deusa sempre”, escreveu uma fã reagindo às fotos publicadas. E outra seguidora ainda comentou: “Muito bela”.